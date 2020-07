Tasuta bussid viivad avatud taludesse sellelgi aastal

Reedel, 10. juulil saab alates kella 13.00 avatud talude veebilehel registreeruda avatud talude päeva tasuta bussireisidele. Tänavu on registreerumiseks avatud üheksa eestikeelset ja üks venekeelne bussireis.

Avalikkusele suunatud tasuta bussireise korraldavad Eesti Põllumajandus- ja Kaubanduskoda (EPKK) ja Eestimaa Talupidajate Keskliit (ETKL). Seitse bussireisi toimub mandril ja kolm Saaremaal. Korraga saab broneerida kuni neli piletit.

"Koroonakriisist tingitud eriolukorra ajal viibis suur osa Eesti rahvast maal ja veendus, kui tore on maal elada. Avatud talude päeval sõidab Eesti rahvas taas maale, sest juurte juures on hea olla. Põllumajanduskoda korraldab sel aastal viis tasuta bussireisi kokku 240 inimesele ja aitab sedasi maale need linnainimesed, kellel puudub oma transport. Linnarahvas saab siis oma lastele näidata, kus kasvab vili ja kes lüpsab piima. Tore on jälle tõdeda, et Eesti maa elab ja toidab," lausus EPKK juhatuse liige Vahur Tõnissoo.

"Bussireiside korraldamisest on saanud Taluliidu jaoks iga-aastane traditsioon. Meil on hea meel pakkuda linnas elavatele inimestele võimaluse näha kuidas elu maal käib. Eestimaa Talupidajate Keskliit on viimasel kahel aastal pakkunud bussireise ka vähekindlustatud peredele ja erivajadusega lastele ja noortele. Tore on näha, kuidas inimesed vaimustuvad maaelust, loomadest ning taluperede külalislahkusest. Ka sel aastal ootame kõiki maaelu avastama ning talusid külastama. Seekord pakume ekskursioone taludesse algusega Kuresaarest, Rakverest ja Tartust," ütles ETKL-i juhatuse liige Kerli Ats.

Riskirühma kuuluvatel isikutel (vanemaealised ja kroonilisi haiguseid põdevad inimesed) palume võimalusel vältida bussireisil osalemist. Soovituse täitmise eest vastutab eelkõige iga inimene ise, hinnates enda tervislikku seisukorda. Kui tunnete end haigelt või olete kohustuslikus karantiinis, siis jääge palun koju.

Kui olete ennast registreerunud bussireisile ja ei saa siiski osaleda, siis andke sellest teada, et keegi teine saaks seda võimalust kasutada.

Kuues üle-eestiline avatud talude päev toimub tänavu pühapäeval, 19. juulil, kui külastajatele avab oma uksed kokku 282 talu ja maaettevõtet üle Eesti. Neist kolmveerand on avatud ka laupäeval, 18. juulil.

Avatud talude päeval osalevaid talusid ja nende programme näeb veebilehelt www.avatudtalud.ee. Avatud talude päeva avaüritus toimub tänavu 18. juulil kell 12 Eesti kartulipealinnas Simunas. Külastajatel aitab tänavugi taludesse jõuda Navicupi äpis avanev avatud talude kaart, mis on kasutatav alates järgmisest nädalast.

Avatud talude päeva korraldavad Maaeluministeerium, Põllumajandusuuringute Keskus, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ning Eestimaa Talupidajate Keskliit. Avatud talude päeva korraldamist rahastatakse Eesti maaelu arengukavast 2014–2020 ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist.