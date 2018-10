TASUTA: Eesti esimene robotjurist on abistanud juba ligi 400 inimest

"Kogu probleemistik algab sellest, et riik ei suuda inimesi aidata, kuna puuduvad seadused ja määrused, mis keelaksid alusetute nõuete esitamise, seadusevastaste nõuetega terroriseerimise ja psühholoogilise survestamise," rääkis Eesti Õigusbüroo tegevjuht ning robotjuristi idee eestvedaja Artur Fjodorov. "Paraku on aga nii, et Eesti inimene pigem allub inkasso ähvardusele ning tasub alusetu või aegunud nõude kui pöördub abi saamiseks juristi poole," selgitas ta, kuidas tuli mõte luua robotjurist.

Kaks nädalat tagasi tööd alustanud Eesti esimene robotjurist Juura on tänaseks abistanud juba 380 inimest. Paljud neist on saanud inkasso esialgse nõude oluliselt väiksemaks või vabanenud sellest sootuks. Tagasiside Juura tööle on olnud väga hea ning ta jätkab inimeste tasuta abistamist.

Aitab inkasso nõuetega

Robotjurist Juura toimib läbi messengeri keskkonna ning genereerib oma vestluskaaslasele vestluse lõpuks dokumendi, mille edastamisel inkassofirmale käivitub nõude vähendamise või sellest loobumise protsess.

Kõige rohkem eksivad inkassofirmad nõude tõendamise ja aegumise regulatsiooni vastu (selle sisuga dokumente on Juura koostanud 321 tk).

Eesti Õigusbüroo tegevjuhi ning robotjuristi idee eestvedaja Artur Fjodorovi sõnul on inkassofirmade alusetute nõuete probleem Eestis kahjuks väga levinud.

"Kogu probleemistik algab sellest, et riik ei suuda inimesi aidata, kuna puuduvad seadused ja määrused, mis keelaksid alusetute nõuete esitamise, seadusevastaste nõuetega terroriseerimise ja psühholoogilise survestamise. Eesti Õigusbüroo 11 000 kliendist ligikaudu kolmandik on kimpus inkassode nõuetega - see näitab, et probleem on piisavalt lai ning neid inimesi tuleb aidata. Paraku on aga nii, et Eesti inimene pigem allub inkasso ähvardusele ning tasub alusetu või aegunud nõude kui pöördub abi saamiseks juristi poole. Niisiis olemegi rumalas olukorras, kus abivajajaid on palju, riik neid ei aita ning ka juriidiline abi jääb neile sageli liialt kalliks. See viiski meid mõttele, et taolisi standardsemaid kaasusi võiks lahendada robot, kes suudab võimalikult minimaalse kuluga abistada korraga paljusid. Nüüdseks olemegi suutnud luua lahenduse robotjurist Juura näol, kes abistab inimesi inkassonõuete osas ning teeb seda täiesti tasuta," sõnas Fjodorov.

Peamised põhjused, miks inkassode nõuded on alusetud:

1) nõue on aegunud (reeglina aegub nõue 3 aastaga);

2) inkasso ei suuda nõuet tõendada;

3) kõrvalnõuded on tõendamata või põhjendamatult suured.

Neid ja teisi seaduse nõudeid arvestades esitabki robotjurist inimesele küsimusi ning vastustest lähtuvalt koostab dokumendi inkassonõudele vastamiseks. Seaduse nõuetest tulenevalt annab robot inkassole mõistliku tähtaja (7 päeva) vastuväidete esitamiseks.

Lisame siia robotjuristi kasutanud inimeste tagasiside muutmata kujul (üksnes inimeste nimed on muudetud):

Kristel, kellelt inkasso nõudis 1200, kuid põhinõue oli 200€: "Tere sain inkassofirmalt kirja et nad lôpetavad võlanõue ja kustutavad maksehäire registrist. Aitãhh teil abi eest."





Anu, kellelt inkasso nõudis aegunud võlgnevust summas 619 eurot (aastast 2010): "Väga hea. Lihtne. Loogiline. Arusaadav. Pole vaja mingeid juriidlisi teadmisi ja palju raha vaja maksta. Tänud."





Gustav, kellelt inkasso nõudis 640€, kuid puudusid alusdokumendid: "Väga hea asi lõpuks välja mõeldud. Minu juhtumi puhul piisas ainult ühest emailist inkasso firmaga ja võlg kustutati täies ulatuses. Suur, suur tänu!"





Kristjan: "Tere, testisin robotit ilma reaalse vajaduseta. Sellegipoolest kiidan teie lahenduse heaks - lõpuks ometi on Eestis üks kasulik chatbot olemas, mis ka mõne reaalse probleemi ära lahendab."





Peeter: "Testisin chatbottide võimekust ja see on esimene chatbot, millest võiks reaalset kasu olla. Sama tulemuse saaks ilmselt küll lihtsamalt tavalist vormi täites aga osade kundede joks on kindlasti fb messenger ainus kanal, mida kasutada. 10/10 kasutaks päriselt ka, kui võlga nõutaks."





Daisi, kellelt inkasso nõudis aegunud võlgnevust summas 515 eurot: "Kasulik. Oli palju abi. Tänud."

Robotjurist Juuraga saab suhelda Eesti Õigusbüroo kodulehel www.juristaitab.ee või Eesti Õigusbüroo Facebooki lehel vestluse aknas. Otselink Juurale asub siin.

Eesti Õigusbüroo on suurim õigusbüroo Eestis, kes pakub alates 2017.a aprillist koostöös justiitsministeeriumiga kõigile Eestis elavatele inimestele tasuta ning soodustingimustel õigusabi. Abi saavad kõik Eestis elavad inimesed, kelle keskmine brutosissetulek jääb alla Statistikaameti poolt avaldatud keskmise brutosissetuleku 1,5-kordsele määrale (s.o alla 1981.5 euro).