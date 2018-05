TASUTA! elektronmuusika legend John Chowning annab autorikontserdi

Neljapäeval, 24. mail kell 17 annab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kammersaalis kontserdi arvutimuusika alusepanija John Chowning (US).

Neljapäeval, 24. mail kell 17 annab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kammersaalis kontserdi arvutimuusika alusepanija John Chowning (US), kes leiutas 1960. aastatel algoritmi FM-süntees, mida kasutatakse arvutimuusika loomisel tänapäevani.



FM-süntees (Frequency Modulation) on sagedusmodulatsiooni algoritm, mis võimaldab luua kompleksseid ja rikkalikke helisid, mille aluseks on vaid mõned helielemendid. 1973. aastal ostis sagedusmodulatsiooni patendi Yamaha ja 1980-ndatel toodeti esimene FM-sünteesil põhinev kuulus laiatarbe süntesaator Yamaha DX7.



John Chowningu sõnul tõi FM-sünteesi avastus kaasa kiire arvutite sünteesitud muusika kasvu. „Me õppisime palju helide tajumise kohta, me lõimisime oma kuulmismeeled tehnoloogiaga ning katsetasime, kuidas luua muusikat aluselementidest. Koos personaalarvutite ja MIDI arenguga oli arvutimuusika järsku paljudele kättesaadav. Sellest ajast peale on arvutite kasutamine muusika loomisel ja produtseerimisel täiesti loomulik,” kirjeldas Chowning.



Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia audiovisuaalse õppekava lektori Paolo Girol sõnul on Chowning elektronmuusika guru, kelle arvutimuusika teoseid õpetatakse ja kasutatakse tänaseni elektroonilise muusika mudelitena. „Chowning on klassikalise kompositsiooni taustaga ja oma loomingus seob ta oskuslikult arvuti loodud uusi helisid klassikaliste vormide ja analooginstrumentidega, eriti häälega,” kirjeldas Girol. „Tema looming on publiku jaoks sügav helikogemus, mida esitatakse alati surround helisüsteemis,” lisas Girol.



Neljapäeval, 24. mail tulevad esmakordselt Eestis esitusele Chowningu ajaloolised arvutimuusika teosed "Phonē" (1981), "Turenas" (1972) ja "Stria" (1977). Neljanda kompostsiooni „Voices” (2011) esituses teeb kaasa Maureen Chowning (sopran, US). Samal päeval kell 14 annab John Chowning EMTA kammersaalis ka loengu FM-sünteesi loomisest.



John Chowning on sündinud New Jerseys 1934. aastal. Pärast sõjaväeteenistust ning bakalaureuseõpinguid Wittenbergi Ülikoolis alustas ta kompositsiooniõpinguid Pariisis Nadia Boulanger` juures (1959–1961). Doktorikraadi sai Chowning Stanfordi Ülikoolis (1966), kus ta töötas ka pikka aega õppejõuna kuni pensionpõlveni 1996. aastal. Koos Max Mathewsi (Bell Telephone Laboratories) ja David Poole`iga pani ta 1964. aastal aluse arvutimuusika uurimise õppekavale Stanfordi Ülikoolis. 1967. aastal avastas Chowning sagedusmodulatsiooni sünteesi algoritmi (FM synthesis). 1974. aastal asutati Stanfordi Ülikooli juurde Chowningi eestvedamisel Center for Computer Music and Research (CCRMA), mis on tänini üks akustika ja arvutimuusika uurimise tippkeskusi.