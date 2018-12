TASUTA: Getter Jaani annab Jaani kirikus kolmapäeval advendikontserdi!

Lisaks Getter Jaani jõululauludele, mida saadab klahvpillidel Holger Koot, on kolmapäeval kavas ka väiksed kingitused kõigile kontserdikülastajatele.

Tallinna Kesklinna valitsus korraldab eeloleval kolmapäeval, 12. detsembril kell 18 Jaani kirikus advendikontserdi, kus laulab Getter Jaani.

"Jõulud on peagi käes ning kuidas veel paremini õnnestuks aasta tähtsamateks pühadeks meeleolu luua, kui mitte sobivalt meeleolukal advendikontserdil," ütles Kesklinna vanem Vladimir Svet. "Pean siiski mainima, et vaatamata sellele, et kontserdil esineb laulja nimega Jaani ja ka koht kannab sama nime, on sarnasus nimedes vaid kokkusattumus, mitte sihilikult nii kavandatud."

Lisaks Getter Jaani jõululauludele, mida saadab klahvpillidel Holger Koot, on kavas ka väiksed kingitused kõigile kontserdikülastajatele. Sissepääs on vaba ning kõik on oodatud Jaani kirikusse jõulutundest osa saama.

Getter Jaani on saatesarja "Eesti otsib superstaari" kolmanda hooaja finalist, ta võitis lauluvõistluse Eesti Laul 2011 ja esindades Eestit 56. Eurovisiooni lauluvõistlusel Düsseldorfis lauluga "Rockefeller Street", pääses finaali.