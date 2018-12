Tasuta jõulukontsert aitab lapsi ja oksjon hädas loomi

Jõululaupäeval, 24. detsembril kell 12 kuulutab linnapea Taavi Aas Raekoja platsil välja jõulurahu. "Sellega võiks kaasas käia ka rahulik, kohev lumesadu, mis muudaks meie jõuluturu veelgi maagilisemaks," ütles Aas.

Pianist Piia Paemurru saadab sopran Maria Vereteninat ning Iisraeli ooperiteatri solisti Denis Sedovi.



Jõuluvana ootab lapsi Raekoja platsil ja Löwenruh` pargis, Ahtri tänava kirikus aga saab nautida tasuta klassikakontserti.

Jõululaupäeval, 24. detsembril kell 12 kuulutab linnapea Taavi Aas Raekoja platsil välja jõulurahu. "Sellega võiks kaasas käia ka rahulik, kohev lumesadu, mis muudaks meie jõuluturu veelgi maagilisemaks," ütles Aas.

Kes armastab klassikalist muusikat, võib sisse astuda raekotta. Näiteks 27. detsembril kell 19 esineb seal sopran Maria Veretenina, kes viimati esindas Eestit kontserdiga Peterburi Maria teatris. Samuti saab kuulata Iisraeli ooperiteatri solisti Denis Sedovi, kes on esinenud tuntud ooperiteatrites üle maailma, sh Metropolitan Operas New Yorgis ja Covent Gardenis Londonis, aga ka ooperiteatrites Nizzas, Sao Paulos, Pariisis, Firenzes, Barcelonas, Brüsselsis, Torinos ja Buenos Aireses. Neid saadab pianist Piia Paemurru, kes on pälvinud mitmel lauljate võistlustel parima klaverisaatja eripreemia. Piletid Piletilevis ja tund enne kontserti kohapeal.

Vaba sissepääsuga heategevuskontserdi "Jõulumõtisklus" korraldab 20. detsembril kell 18 Püha Siimeoni ja Naisprohvet Hanna kirikus (Ahtri 7) Pille Lille muusikute fond. Esinevad sopran Pille Lill, tenor Aivar Kaseste, tšello Andreas Lend ja pianist Tiina Kärblane. Kontsert toimub koguduse laste- ja noorsootöö heaks, annetusi saab teha kohapeal.

Salmilugejatel suu magusaks

Lisaks Raekoja platsi jõuluturu jõuluvanale, kes võtab lapsi vastu iga päev kella 12-19, saab Mustamäel Löwenruh` pargis (Mustamäe tee 59) kohtuda jõuluvana Ardiga. Ardi ootab lapsi pargi päkapikumajas 21. detsembril kella 16-19 ning 22. ja 23. detsembril kella 12-15. Sealgi saavad kõik salmilugejad suu magusaks. Aastalõpupidu toimub Mustamäe keskuse parklas.

Loomakaitse selts kutsub tegema heategu abivajavatele loomadele jõulukingi ostuga heategevuslikult jõuluoksjonilt. "Valik on eriline ja ainulaadne," ütles oksjoni korraldaja Kaisa Kaljurand. "Oksjonil saab valida tooteid Eesti disainist kuni eksklusiivsete kinkekaartideni, toemaks abivajavaid loomi ja loomade kaitsmist. Kõigil on võimalus teha just nii oma jõuluheategu!"

Oksjonilt kogutud raha läheb kodutute, hüljatud ja väärkoheldud loomade tohterdamiseks, toiduks jm tarvilikuks. Heategevuslikust oksjonist saab osa võtta loomakaitseseltsi Facebooki lehe kaudu ja see kestab 20. detsembri keskööni. Tooteid on heategevuslikule oksjonile andnud Leanter, Kirss, Ööloom, Good Vibrations, Pop Optika, PetCity, kirjastus Koolibri jt Eesti disainerid ja ettevõtted.

Jõulusõim ja tuledes allee

Koos ettevõtjatega on südalinna rajatud Rävala pst jõuluallee, kus puud säravad vabariigi aastapäevani. "Toome ühisel jõul meie pealinna jõuluajaks rohkem rõõmu ja sära," ütles Kesklinna vanem Vladimir Svet, kelle sõnul on linnal ettevõtjaist partnereid olnud juba üle kolmekümne. "Rävala pst mitmekümne puu dekoreerimine ühisel jõul on kestnud nüüdseks viis aastat," lisas ta.

Tänavu seisab Rävala pst kõrval Teatri väljakul ka riigi juubeliaasta auks püstitatud valgustamm.

Varasematel aastatel Tallinna raekoja kaaristu all paiknenud jõulusõime saab tänavu kuni kolmekuningapäevani vaadata Jaani kirikus.

Mitmesuguseid pühadeüritusi toimub muuseumites, kontserdisaalides, vaba aja keskustes, raamatukogudes jm üle linna. Sündmustest saab ülevaate linna veebilehe.

Aastavahetuse paiku aitavad kontserte korraldada jõuluvanad. Raekoja platsil viib 28. ja 29. detsembril kontserdi läbi jõuluvana Äffy, kes juhib ka aastavahetuse programmi. Aastavahetus raekoja platsil algab kell 22 ansambli Regatt esinemisega, uue aasta saabudes mängib meeleolumuusikat DJ Aivar Havi.