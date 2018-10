TASUTA! Kumu näitab filmi igavesest revolutsionäärist

25aastaselt läks ta esimesse tantsutundi, 28aastaselt muutis tantsu igaveseks. Portreefilm nüüdistantsu elavast klassikust Yvonne Rainerist Kumus juba sellel kolmapäeval.

USA režissööri Jack Walshi film "Tunded on faktid: Yvonne Raineri elu" on põhjalik ülevaade selle mõjuka Ameerika kultuuritegelase loomingust, mis ei piirdu ainult tantsukunstiga, vaid puudutab ka eksperimentaalset filmikunsti.

Rainer oli üks neist, kes hakkas 1960ndate algul eitama modentantsu seniseid printsiipe ja otsima uusi väljendusviise. Tantsu murdsid argielulised liikumised ja toimingud, rõhutati, et igasugune liigutus võib olla tants, eitati virtuoossust ja üritati kaotada piiri tantsijate ja publiku vahel. Ta ise nimetas seda postmodernistlikuks tantsuks. Kuulus on Raineri Ei-manifest.

"Ta on professionaalne provotseerija, nagu ka professionaalne revolutsionäär," nagu ütleb filmis tantsu-uurija Wendy Perron.

1970ndate alguses hakkas Rainer huvi tundma filmitegemise vastu ja sõnastas nende kaudu üha enam oma teravaid poliitilisi ja feministlikke seisukohti, kasutades selleks taas uuenduslikke loojutustamise viise. Valmis seitse pikka mängufilmi, millest tuntumad on "MÕRV ja mõrv", "Film naisest, kes ..." ja "Privileeg".

"Rainer on eksperimentaalse filmikunsti kõige olulisem naisrežissöör pärast Maya Dereni," on tema kohta öeldud.

1999. aastal naasis Rainer Mihhail Barõšnikovi kutsel tantsukunsti juurde. 83aastane koreograaf on tegus tänase päevani, taastades oma vanu töid ja lavastades uusi.

