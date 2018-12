Tasuta lasteaiakohta võimaldav seadusemuudatus läks teisele lugemisele

Riigikogu lõpetas neljapäeval tasuta lasteaiakohta võimaldava koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse esimese lugemise ja saatis selle Vabaerakonna, Reformierakonna, sotside ja Keskerakonna häältega teisele lugemisele.

Neljapäeval oli riigikogu suures saalis selle seaduseelnõu esimene lugemine, mille käigus suutsid vabaerakondlased veenda ka valitsusliidu osalisi ootamatult meelt muutma, teatas partei pressiesindaja BNS-ile.

"Kui meil on praegu riigis olukord, kus eestikeelne kõrgharidus on tasuta, siis tekib ju õigustatud küsimus, miks kõige olulisemas etapis - alushariduses, kus tegelikult antakse alus kogu edasisele teele -, miks seal siis on see rahaline kulu nii suur, miks lapsevanem peab mõtlema, kas ma saan oma last panna lasteaeda, kas see on talle võimalik," sõnas Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni aseesimees Krista Aru.

Aru sõnul on Eestis majanduslik ebavõrdsus väga suur. „Meie kõigi lahendada on just nimelt see, et kõik lapsed saaksid meie juba praegu väga kvaliteetsest alusharidusest juba oma elutee alguses osa. Miks just lasteaiakoha tasu peab hakkama vanemate rahakott mõjutama? See ei ole õige, õiglane ega ka meile tuleviku seisukohalt vajalik,“ rääkis Aru.

Kuigi valitsus ja Keskerakonna juhitav kultuurikomisjon ei toetanud Vabaerakonna ettepanekut tagada lastele tasuta lasteaiakoht, muutis kultuurikomisjoni keskerakondlasest esimees Aadu Must viimasel hetkel meelt ja kutsus ka oma erakonna liikmeid hääletama eelnõu poolt.

Ettepaneku poolt hääletada tasuta lasteaiakoha eelnõu riigikogu menetlusest välja oli kolm riigikogu liiget. Eelnõu teisele lugemisele saatmise poolt oli 50 riigikogu liiget ja selle suhtes jäi ükskõikseks ehk erapooletuks kaks riigikogulast.