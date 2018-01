Kolmapäeval, 10. jaanuaril kell 18.00 pakuvad Tallinna Õpetajate majas (Raekoja plats 14) linlastele tasuta galakontserdi sopran Eve Randkivi ja pianist Kirill Lissijenko. Kontserdi pealkiri on "Klassikat juubeliaasta alguseks".

Muusikud soovivad kontserdiga juhatada sisse mitmekülgne Eesti Vabariiki 100 muusikasesoon. Kontserdil on kaastegevad bariton Harald Weiler ja pianistid Tiiu Jürma ning Anneli Merelaid.

Eve Randkivi on laulnud paarkümmend aastat tagasi soprani kandvaid rolle rahvusoopris Estonia ja Vanemuise teatris, esinenud kammer- ja oratooriumilauljana nii Eestis kui välismaal. Viimased 15 aastat on ta elanud Šotimaal Glasgow’s, jätkates ka seal kammerlauljana ning solistina kirikutes. Eestis saab Eve Randkivi näha-kuulda harva, kuid sel aastavahetusel astus ta taas üles soolokontserdiga Tartu Jaani kirikus ja nüüd 10. jaanuaril galakontserdil Tallinnas Õpetajate majas.

Teised muusikud peaksid talinlastele juba hästi tuttavad olema, sest nii Kirill, Harald, Tiiu kui Anneli on palju koos esinenud ja pakkunud talinlastele just tasuta muusikaelamusi. Põhjus on tegelikult selles, et igal muusikul, solistil on vaja pidevat esinemiskogemust, et säilitada vormi ja olla kogu aeg heal tasemel. Nii ongi muuskud otsustanud, et tasuvad oma kontserdikulud pigem ise, et kontsert oleks külastaja jaoks ilma piletita. Need linlased, kes ei saa omale kalleid kultuurisündmuste pileteid ehk iga päev lubada, saavad nii ka osa muusikaelmustest. Sestap ongi muusikud püüdnud kontserditel tähelepanu oma vahetu, siira ja hingelise esinemislaadi poolest, sest nad pakuvad kuulajatele seda, mis tuleb südamest.