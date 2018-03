"Suvalist parkimist aitaks vähendada ka see, kui näiteks Mustamäel oleks majade juures rohkem turvalisi rataste hoiupaiku koos elektrirataste laadimiskohaga," ütles teadlane Marek Strandberg.

Autod ja parklad ei ole Tallinna suuruses linnas teadlase Marek Strandbergi sõnul üldse mõistlik lahendus.

"Kui me vaatame umbes kilomeetri raadiuses kesklinnas ringi, siis saab seal tegelikult kõik asjad jalgsi aetud. Kõik on pooletunnise jalutuskäigu kaugusel," sõnas Strandberg.

Strandbergi sõnul võiks kesklinnas kaaluda autode viimist maa alla, et jalgsi kõndimine oleks mugav.

"Meil on tekkinud linna ümber uusi asumeid, kust inimesed sõidavad iga päev autoga linna tööle ja lapsed kooli. See vajaks ühistranspordi ümbervaatamist, et lisada sinna näiteks uusi liine. Nii väheneks ka parkimiskoormus," lisas Strandberg.

Keskkonnakaitsja Mari Jüssi sõnul on kortermajade piirkonnas on järjest rohkem autosid, mis on tingitud ilmselt põvkondade vahetusest. Kuna oma kodu juures on parkimine tasuta, üritatakse auto võimalikult akna või ukse ette jätta.

"Võiks olla nii, et iga autoomanik peaks ikka maksma kortermaja parkimiskoha eest. Näiteks Kalamaja tänavad on tasuta parkimise ala ja samas miljööväärtuslik piirkond,"selgitas Jüssi.

Strandberg selgitas, et ka paremad rattateed annaksid inimestele võimaluse rohkem linnas liikuda ilma autota.

"Mustamäelt on kesklinna umbes 5 km, 15-20 minutit rattaga, ja kui oleks ka sobivad rattateed, hakkaksid inimesed rohkem rattaga sõitma," selgitas Strandberg.

Jüssi sõnul ei peaks parkimismajade ehitamise eesmärk olema pelgalt autokohtade pakkumine, vaid parkimise korrastamine, et inimesed hakkasid eelistama pigem ühistransporti.

"Ühe auto parkimine koos juurdepääsuga võtab linnalt ära keskmiselt 18 m2 maad, mida saab võrrelda ühe toa pinnaga. Elamispinna eest me ju maksame, miks siis mitte maksta ka autokoha eest," lisas Jüssi.