Teatejooks kutsub koole üles liikumispäevale #lapsedtrenni

Üle-eestiline heategevuslik Teatejooks kutsub koole korraldama 9. mail liikumispäeva #lapsedtrenni. Aktiivsed tegevused koolipäeva sees on oluline samm laste liikumisharjumuste kujunemiseks.

"Kutsume koole ja omavalitsusi korraldama 9. mail lastele kehaliselt aktiivse koolipäeva, soojenevad ilmad pakuvad selleks häid võimalusi. Võimalik on tunde värskes õhus läbi viia või sisustada vahetunde põnevate mänguliste ja tantsuliste tegevustega. Kutsume koole ka ise välja pakkuma nutikaid viise, kuidas laste kehalist aktiivsust suurendada," ütles algatuse eestvedaja Erik Pallase.

Proovimise teel leiab lemmiku trenni

Pallase sõnul on hea mõte kutsuda kooli spordiklubide treenereid ja sportlasi rääkima oma alast ja innustama lapsi trennidega liituma. "Sellistest kohtumistest võib alguse saada uute laste huvi sportimise vastu. Kui antakse võimalus proovida eri trenne, siis lõpuks leiab iga laps endale sobiva spordiala."

9. mai liikumispäeva algatusega on juba liitunud Tartu linna koolid ning päeva kulminatsiooniks Tartus on 5.–9. klasside osavõtt heategevuslikust Teatejooksust Raekoja platsil. Samal ajal antakse start jooksuks veel 26 linnas ja alevis: Tallinnas, Arukülas, Elvas, Haapsalus, Jõgeval, Keilas, Kuressaares, Muhus, Kohtla-Järvel, Kärdlas, Narvas, Narva-Jõesuus, Otepääl, Paides, Raplas, Peetris, Põlvas, Pärnus, Rakveres, Sillamäel, Tõrvas, Valgas, Viimsis, Viljandis ja Võrus.

"Heategevuslik Teatejooks on Eesti suurim koolinoorte spordiüritus, mis sel aastal toimub 14. korda. Igal aastal näeme Teatejooksu korraldades tuhandete laste silmis siirast rõõmu sõpradega koos sportimisest," lisas Pallase.

Teatejooks toimub 9. mail ning üritusest võtab osa ühtekokku umbes 12 000 koolinoort. Teatejooksu eesmärk on propageerida tervislikke eluviise ja liikumisharjumusi ning nakatada lapsi liikumisrõõmuga, mis annab hea tervise ja tervisliku ellusuhtumise kogu eluks. Osavõtt on tasuta, võistlusreeglid on üleval Teatejooksu kodulehel www.teatejooks.ee. Registreerimine on avatud kuni 24. aprillini.

Ratastoolilastele rohkem spordivõimalusi

Traditsiooniliselt on üritusel ka heategevuslik aspekt: sel aastal paneb Teatejooks õla alla ratastoolilastele koosmängimise võimaluste loomisele.

Aitame koguda toetust Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse läheduses paikneva ratastoolipargi laiendamiseks. Keskuse mänguala kõrvale kavandatakse mitut uut atraktsiooni, sealhulgas ronimislinnakut ja eri kõrgustega liivakaste, mis võimaldavad liikumisvõime kaotanud lastel mängida õues koos teiste lastega.

Liikumisvõime kaotanud laste ravi Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsioonikeskuses saab toetada aastaringselt helistades heategevusnumbrile 900 7777 (ühe kõne hind on 7 eurot).

Teatejooksu korraldab MTÜ Tallinnmeeting, mis on ellu kutsutud spordiürituste ja võistluste korraldamiseks. Teatejooksu suurtoetaja on Kalevi Mesikäpp, toetajad Kultuurkapital, Tallinna linn, Tartu linn, Rademar ja Eesti Kergejõustikuliit.