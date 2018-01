Teeme Ära maailmakoristust hakatakse juhtima Ülemiste Cityst

15. septembril kulmineeruvat maailma koristuspäeva hakatakse juhtima Teeme Ära SA uuest peakontorist Ülemiste Citys. Kokku loodetakse ettevõtmisse kaasata miljoneid vabatahtlikke, mis teeb sellest kõigi aegade suurima kodanikualgatuse.

"Teeme Ära senised ruumid jäid maailmakoristuse meeskonna jaoks väikeseks. Ühtlasi soovisime kolida lennujaamale lähemale, kuna aasta jooksul tuleb meil endal palju reisida ja vastu võtta välisdelegatsioone, milleks Ülemiste City on suurepärane asukoht," rääkis Teeme Ära SA juhataja Eva Truuverk.

"Kui maailmakoristuse tiim avaldas soovi Ülemiste Citysse kolida, ei tulnud meil kaua mõelda – tegemist on maailma ajaloos erakordse algatusega, millega tahame kindlasti kaasas olla," kinnitas Technopolis Ülemiste ASi juhatuse esimees Gert Jostov. "Seejuures soovime ka ise head eeskuju näidata. Koos Ülemiste Cityga kuulub Technopolise gruppi 17 ärilinnakut sh Soomes, Norras, Rootsis Venemaal ja Leedus ning neis töötab kokku 50 000 inimest, keda püüame koristusaktsiooni kaasata."

Maailmakoristuses osalevad tänase seisuga kokku juba 116 riigi vabatahtlikud. Eestis asuva peakontori põhirolliks on läbi viia rahvusvahelised kampaaniad ja koordineerida võrgustiku tööd. Käesoleva aasta jooksul korraldatakse kolm suuremat kampaaniat, sh valmivad Eestis kõik materjalid ja kujundused.

Mastaapse projekti juhtimise vastu on tundnud huvi ka mitmed rahvusvahelised meediaväljaanded, kes on avaldanud soovi Eestis toimuvat jälgida. "Septembris on peakontori juures oodata aktiivset sagimist, Eesti jaoks on see hea võimalus ennast positiivsest küljest reklaamida," sõnas Eva Truuverk. "On märgilise tähendusega, et maailmakoristus leiab aset samal aastal kui Eesti saab saja aastaseks – üleilmse koristuspäeva näol on tegemist suurima juubelikingitusega maailmale. Samuti on erakordne, et pisikesest Eestist on alguse saanud nii hullumeelne idee, mida nüüd ühiste jõududega proovime ära teha."

Teeme Ära maailmakoristus (www.letsdoitworld.org) algab 15. septembril 2018 kell 10 Uus-Meremaal, koristuslaine liigub koos päikesega üle 24 ajavööndi ja lõppeb 36 tundi hiljem Hawaiil. Koristuspäeva ettevalmistamiseks loovad maailmakoristuse eestvedajad globaalse prügikaardistusrakenduse ning korraldavad koos partneritega suure rahvusvahelise prügi kaardistamise kampaania.

AS Technopolis Ülemiste (www.technopolis.ee) on endise Dvigateli tehase territooriumile loodud kaasaegse linnaosa Ülemiste City suurarendaja. Linnakus tegutseb täna üle 300 ettevõtte ning seal on endale töökoha leidnud ca 8000 töötajat. Technopolis Ülemiste AS kuulub 51 protsendilise osalusega Soome börsifirmale Technopolis Plc ning 49 protsendilise osalusega AS-le Mainor Ülemiste.