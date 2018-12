Ekspert pakub välja mõned põnevad kingisoovitused. Nende hulgast leiab näiteks popsiku ja lastele programmeerimist õpetava roboti.

Tehnikakingitused, mis panevad silma särama ja on praktilised, varieeruvad akupankadest õpetlike mängudeni. Tele2 tehnikaspetsialist Silver Tilk teab täpselt, millised on just need kõige vingemad ja rahvale meelepärased kingid.

Tilk soovitab enne kingišoppingut kindlasti mõelda ka, mis on saaja harjumused, huvid ja hobid, et leida just see kõige õigem ja rõõmu toov kink.

Tahad, et su laps saaks tulevikus mõnda start-upi tööle? Kingi talle matatalab. See on nutikas kingitus 4.-9. aastastele lastele, mis õpetab läbi mängulise tegevuse roboti programmeerimise algtõdesid. Samas ei maksa end soovituslikust vanusest heidutada lasta ja tegu on põneva kogupere tegevusega.

Uuel aastal tahaks trenni tegema hakata, aga spordiklubisse minna ei julge? Kingi endale ja oma sõbrale vibreerivad joogapüksid! Nii saad kodus harjutada ning püksid annavad vibreerimisega märku, kuidas õigesti liikuma peaksid. Kui lõpuks spordisaali jõuad, saad juba kaasa teha nagu proff!

Oled väsinud, et su sõbral on koguaeg nutitelefoni ekraan katki? Kingi talle popsik! Popsik (ehk popsocket), käib telefoni tagumisele küljele ning ei lase telefoni enam nii lihtsalt maha pillata või aitab mõnusalt videoid vaadata, asetades telefoni horisontaalselt lauale.

Peika või tüdruksõber istub ka restoranilauas nutitelefonis? Kingi talle legendaarne banaanitelefon Nokia 8110! Jah, pärast jõule võib tulla küll veidi seletamist, miks kingikarbis ei olnud hoopis kõige uuemat tipptelefoni, aga kindlasti võiks anda see saajale märku, et nutitelefoni kasutamisega võiks pidada piiri.

Tahaks endale ka midagi, näiteks kuulata omaette muusikat ilma juhtmepuntrata? Valik juhtmevabu kõrvaklappe on tänaseks turul peaaegu igal tuntud ja tundmatul tootjal. Pealegi puudub enamikel uuematel telefonidel niikuinii audiokaabli auk. Kindlasti vali hea helikvaliteediga klapid. TechRadar on tänavusteks parimateks klappideks nimetanud Sony WH-1000XM3, Bose QuietComfort 35 II ja Beyerdynamic Amiron Wireless.

Sul on kõrini, et kolleeg otsib pidevalt oma telefonile sobivat laadimiskaablit, sest tal pole seda kunagi kaasas? Kingi talle akupank – koos laadimiskaabliga. Akupankasid on väga palju erinevaid – suurema mahutavusega, väikesemaid, suuremaid, värvilisi, humoorikaid… kõigile midagi!