Tehnikaülikooli tagasilükatud tudengid algatasid petitsiooni

Tallinna tehnikaülikooli vastu võetud tudengid, keda ülikool koroonaohu tõttu keeldub immatrikuleerimast, on alustanud petitsiooni, et saada võimalus Eestisse õppima tulla, vahendas BNS ERR-i.

Tehninaülikoooli viimasel hetkel tehtud muudatus on äratanud mitmetes tudengikandidaatides pahameelt. Paljud tudengid on ära öelnud teistele ülikoolidele ja lahkunud töökohtadelt, et valmistuda Eestis õppimiseks. Ka on tudengitele arusaamatu, miks ei ole pakutud neile distantsõppevõimalust, mida näiteks pakub Tallinna Ülikool.

"Ma lõpetasin eelmine juuni. Ma plaanisin tulla Eestisse ja just Eestisse, sest võib öelda, et see on Euroopa Silicon Valley. See ei olnud nii, et ma lihtsalt niisama kandideerisin. See on minu unistus," ütles Pakistani tudeng Yumna Fatima.

Välisriikidest tulla tahtvad tudengid on algatanud petitsiooni, mis on kogunud ligikaudu tuhat allkirja. Ka kinnitavad mitmed, et on nõus vastutuse enda õlule võtma ja kulud katma oma taskust. "Ma ei tahaks ohustada ühtegi Eesti kodanikku. Seega on mõistlik, et ma veedan 14 päeva karantiinis ja ma võin isegi kindluse mõttes allkirjaga kinnitada, et ma ei riku ühtegi karantiinireeglit need 14 päeva," ütles Pakistani tudeng Arslan Aurangzeb Khan.

Kui tehnikaülikool ja Tallinna Ülikool välja arvata, üritavad teised suures mahus välisüliõpilasi vastu võtvad kõrgkoolid oma tudengid sügiseks Eestisse kohale saada. "Me olime üliõpilased ju tegelikult juba vastu võtnud. Me olime neile lubanud, et kui avanevad võimalused riigipiiride ületamiseks, on võimalused viisasid taotleda, siis ülikool annab endast kõik, et välisüliõpilased saaksid ka reaalselt õppima tulla," ütles Tartu ülikooli rahvusvahelise õpirände keskuse juhataja Ülle Tensig.

Aaviksoo sõnul on neil koroonapiiraguid arvestades võimatu toime tulla nii suure mahu välistudengitega. "Kahjuks tehnikaülikool ei suuda üksi ilma riigi toeta tagada neid tingimusi. Me nägime, kuidas oli Ukraina töölistega, kes tulid ühe lennukiga ja 170 inimest. Meile saabub enam kui kolmsada esmakursuslast nendest riikidest teadmata ajal, teadmata kohast ja nende kõikide vastutustundlik karantiini toimetamine ei ole kahjuks ülikoolile jõukohane," ütles Aaviksoo.

Rektor loodab, et esialgu ukse taha jäänud tudengitel tekib võimalus tulla järgmisel aastal. Küll aga tähendab see uuesti kandideerimist. Tehnikaülikool teeb 3. augustil otsuse, millistest riikidest tudengid saavad õppima tulla.