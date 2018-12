"Kindlasti me ei ole valmis. Me ei saagi olla valmis, sest me ei tea, mis tuleb," rääkis tehnoloogiaajakirjanik Henrik Roonemaa saates "Refleks" muudatustest, mida tehisintellekti areng endaga lähitulevikus kaasa tuua võib.

Roonemaa sõnul ei teadvusta inimesed, miks neile tehnoloogia võib hirmuäratavana tunduda. Pigem on asi selles, et inimesed ei taha sageli uusi asju kergelt omaks võtta. “Eriti vanemas eas inimesed tahavad elada mugavas harjumuspärases keskkonnas, mitte kogu aeg uute asjadega õppida harjuma.”

Tehisintellekti areng ja muudatused, mida need ühiskonnas kaasa toovad, ei ole ette ennustatavad. "Kui keegi selle leiutab ning see on tehnoloogiliselt ja majanduslikult mõttekas, siis ta tuleb ja see, kas meie siin oleme valmis või ei ole valmis, ei peata selle arengut,” tõi Roonemaa võrdluseks sotsiaalmeedia arengu. “Tagantjärgi vaadates ei olnud ühiskond valmis selleks, et meie demokraatlike protsesse saab hakata niimoodi mõjutama. Järsku ei anna keegi enam vastust selle eest, mis info ühiskonnas levib, kust see tuleb ja kes seda võimendab."

Iga uus tehnoloogia või leiutis omab positiivseid ja negatiivseid külgi. Paraku on alati teatud hulk inimesi, kes satuvad sellest sõltuvusse ja tarbivad toodet või teenust liiga palju, mistõttu võib see muutuda inimesele kahjulikuks, näiteks kasiinosõltuvus. "Samamoodi on ka tehisintellekti ja robotite arenguga. Kahjuks võib täna ette öelda, et mingi hulk inimesi jääb ka nende hammasrataste vahele," rääkis Roonemaa.

"Kui me oleme midagi leiutanud, isegi kui see on halb, oleme põhimõtteliselt ikkagi selle kasutusse võtnud," selgitas Roonemaa. "Kõik uued asjad, mis inimkond välja mõtleb kuni tuumapommini välja, võetakse kasutusele ja see, kas me seda kardame või mitte, ei määra suures pildis midagi."

Henrik Roonemaa jagas uues Tudeng TV veebisaates "Refleks" oma seisukohta tehisintellekti arengust. Lisaks mängiti saates mängu, milles anti ette kuus erineva tehnoloogiavaldkonna argumenti ning tema pidi arvama, kas argument on tõene või väär.

