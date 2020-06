Tehnoloogiaettevõtjad tunnustavad: Tallinn areneb targaks linnaks

"Õnnitleme Tallinna linna tunnustuse puhul ning leiame, et tunnustus on tulnud tubli töö eest," ütles Bolt Eesti tegevjuht Aleksei Kolesnikov kommenteerides fakti, et sõltumatud eksperdid hindasid Tallinna targa linnaarenduse kategoorias 75 Euroopa linna seast esikoha vääriliseks.

Kolesnikov tõi näitena välja, et Tallinn on eesrindlik automatiseeritud tehnoloogia rakendamises ja legaliseerimises. "Pealinna tänavad nägid isejuhtivate busside testsõite juba 2017. aastal. Tänaseks askeldavad nii pakirobotid kui isejuhtivad sõidukid linnaruumis ilma formaalsete juhtideta," sõnas ta. Bolti tegevjuht kiitis Tallinna koostöövalmidust elektritõukerataste integreerimisel linnaruumi. "Kahe tuhande elektritõukerattaga on võimalik säästa 85 000 tonni CO2 aastas. Eelmisel aastal nimetas Kesklinna linnaosa valitsus tõukerataste käivitamise ka aasta teoks," sõnas ta.

Kolesnikov jätkas, et kuigi Tallinn on teinud tublit tööd, on palju veel teha. "Paraku on Tallinn üks kiiremini autostuvaid linnu Euroopas ja tulevikus on kindlasti vaja rõhku panna kergliiklustaristu arendamisesse,“ osutas ta ühele kitsaskohale.

Tallinn viib läbi julgeid pilootprojekte

"Tallinn on viimastel aastatel olnud tubli ja julge pilootprojektide läbiviija ning on hea näha, et seda hinnatakse ka Euroopa ekspertide tasemel," ütles Telia targa linna valdkonna arendusjuht Urmo Lehtsalu. Ta märkis, et Telia omakorda on edukalt arendanud targa linna platvormi, mis on juba kasutusel Tartus ja Taanis Sonderborgi linnas.

Sügisest hakatakse koostöös Tallinna innovatsiooni meeskonnaga piloteerima erinevate andmehulkade ühte keskkonda toomist ka Tallinnas. Algatuseks on plaanis Telia digitaalsele platvormile kokku tuua kümnete linnavalitsuse alla kuuluvate hoonete energiatarbimise andmed ning keskkonnasensoorika. Selle tulemusel saab Tallinn keskse ülevaate erinevatest andmetest ja suurema analüüsivõimekuse, tegemaks tarku tulevikuotsuseid.

"Peale seda aasta lõpuni toimuvat pilooti otsustatakse, kas ja millises mahus koostööd tulevikus laiendada," märkis Lehtsalu.

Konkursil osalejad valitakse ekspertide poolt

Platvormi Emerging Europe eksperdid hindasid Tallinna targa linnaarenduse kategoorias 75 Euroopa linna seast esikoha vääriliseks. Tegemist on sõltumatu konkursiga, kuhu linnad ise kandideerida ei saa – võistluses olevate linnad valitakse ekspertide poolt.

"Tallinn on digiühiskonna eestvedaja maailmas. Tehnoloogiad, mida siin ja riigis laiemalt kasutatakse, on toonud meile uued tooted ja teenused ning suuremahuliste andmete oskusliku kasutamise – lühidalt öeldes, teevad meie kõigi elu lihtsamaks," ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart. "Areng ja kasv on äärmiselt oluliselt, aga see peab käima käsikäes jätkusuutliku linnaarendamisega. Meie eesmärk on majandusse lisandväärtuse loomine viisil, mis lähtub rohelisest mõtteviisist. Selles osas on Tallinna ka juba tunnustatud, oleme Euroopa Rohelise Pealinna 2022. aasta konkursi finalist."

Lisaks tunnustati Tallinna ettevõtjasõbraliku linna, ärikliima ja linnapoolse toe kategooriates neljanda kohaga. "Tallinnas ja Eestis laiemalt on soodne ettevõtete kasvukeskkond, sellest annab tunnistust ka edukate idufirmade kohalolu. Seega on meie linn igati roheline ja innovatiivne," sõnas Kõlvart.

Emerging Europe konkursil andsid oma hääle 51 eksperti ja välisinvesteeringute nõuandjat, kes kaalusid 75 Euroopa pealinna või vähemalt 200 000 elanikuga linna vastavust hindamiskriteeriumidele.