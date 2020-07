Terviseameti peadirektori kohusetäitja Mari-Anne Härma ütles, et viimasel kahel nädalal on kaheksa koroonaviirusesse nakatumise juhtu ja need on sisse toodud USA-st, Ukrainast ning Hispaaniast.

"Praeguseks on kolm juba positiivsed ning üks on kinnitamisel. See number võib veelgi kasvada,“ rääkis terviseameti juhi kohusetäitja Mari-Anne Härma. „Aga hea märk on, et süsteem töötab ja inimesed kontrolliti kohe ära. Kõik haigestunud ja kontaktsed on jälgimisel."

Teisipäeval maandus Tallinnas erilend Ukrainast, millega toodi siinsetele põllumeestele abiks ukrainlastest võõrtöölisi. Terviseamet testis kõiki pardal viibinud inimesi, kokku tehti ligi 170 kooronatesti. Kõik siia tulnud 170 inimest peavad viibima kaks nädalat enne tööle asumist karantiinis. Ukraina püsib Härma sõnul kõrge haigestumisega riikide hulgas.

Eestis on olukord hea

"Eestis on epidemioloogiline olukord endiselt rahulik," kinnitas Härma. Viimasel kahel nädalal on terviseamet tuvastanud kaheksa sisse toodud koroonajuhtumit ja need on pärit kõrge haigestumisega riikidest, nagu USA, Hispaania ja Ukraina. Nakkuskolded on Harjumaal ja Ida-Virumaal ning viimase kahe nädala jooksul nakatunutest enam kui pooled on nakkuse saanud kodust juba varem nakatunud perekonnaliikme käest.

Ülemaailmselt ei näita aga koroonapandeemia veel vaibumise märke ning Aafrikas, Ameerikas ja Aasias on nakatumine Härma sõnul jõuliselt kasvamas. "Me ei saa rääkida, et see haigus hakkab praegu veel maailmas taanduma," nentis Härma. Eesti lähiriikidest on olukord sarnaselt meile Härma kinnitusel päris kena Soomes, Lätis, Leedus ja Norras, kus haigestumine on püsinud madal juba nädalaid. "Aga kui me vaatame Rootsit, siis isegi Rootsis on haigestumine hakanud nüüd jõuliselt kiiresti kukkuma. Loodetavasti normaliseerub olukord kiiresti ka Rootsis," avaldas ta lootust.

Kuna maailmas tervikuna nakatumine kasvab, siis tuleb Härma sõnul ka Eestis erilise tähelepanuga jälgida just rahvusvaheliste osalejatega üritusi. Tema sõnul küsitakse selliste ürituste puhul olulised maailma tervisorganisatsiooni (WHO) poolt soovitatud küsimused ning antakse vastuste põhjal igale üritusele baasriskihinnang.

"Esiteks, kas Eestis on ulatuslik siseriiklik levik? Kas üritusel osalevad kõrge haigestumisega riikidest pärit inimesed? Kas üritusel osaleb vanemaealisi riskirühma inimesi? Kas üritus toimub siseruumides või väljas? Kas üritus on piiritletud, on ta ainult ühes paigas või toimub seal liikumist ka lähivaldade, külade, linnade vahel? Kas ürituse iseloom soodustab lähikontakte ehk siis kallistamist, käest kinni hoidmist, üksteise puudutamist? Kas ürituse iseloom soodustab ühiselt kasutatavate esemete kasutamist, ehk siis, kas jagatakse näiteks joogipudeleid, muusikariistu, mänguasju, piipu või muid esemeid," loetles Härma

Hipifestival tunnistati ohtlikuks

Nende küsimuste põhjal tunnistati Antslasse kavandatud Rainbow Gathering hipifestival Härma sõnul kõrge riskiohuga ürituseks. "Meie eesmärk on, et üritusi saaks ohutult teha, mitte neid kõiki keelata," selgitas Härma ja rääkis, et ka kõrge riskiohuga ürituste puhul saab paljugi ära teha riskide maandamiseks. Antsla ürituse puhul ei olnud aga riskide maandamiseks plaane tehtud.

"Kui me räägime Antsla sündmusest, siis kindlasti nägime, et tegemist on heatahtlike inimestega. Aga need plaanid olid natukene läbi mõtlemata, kuigi neid oleks saanud läbi mõelda," rääkis Härma, kelle hinnangul võtsid korraldajad kohaliku omavalitsuse ja terviseametiga liiga hilja ühendust, et riskide maandamiseks plaane teha või vajadusel juba üritusele saabuma hakkavaid külalisi tagasi saata.

Terviseamet tuvastas laagrist kolm inimest, kes ei oleks tohtinud seal viibida aktiivses kontaktis teiste külastajatega. "Need inimesed olid pärit Inglismaalt, Portugalist ja Hispaaniast, mis kõik on praegu kõrge haigestumisega riigid," nentis Härma, kelle kinnitusel oleks need inimesed pidanud olema liikumispiirangu all karantiinis. Lisaks tuvastati laagrist ka narkojoobes inimesi, kellele tehti kohapeal väärteomenetlus.

"Leidsime, et see ei ole ohutu ürituse korraldamine. Ja sellest tulenevalt see üritus sai keelatud," selgitas Härma. Üritusele ei tohi tulla juurde inimesi ja kõigilt kohapeal viibinud inimestelt võeti koroonaproovid. Kui proovid osutuvad negatiivseteks, tuleb inimestel viivitamatult lahkuda. Positiivsete proovide puhul tegeleb terviseamet nendega edasi. "Nendega tegeletakse edasi täpselt nii, nagu on kõigi teiste positiivse proovi andnud inimestega on Eestis tegeletud," kinnitas Härma. Kolm laagris viibinud inimest keeldusid proovide andmisest ja neid käsitleb terviseamet kui positiivse proovi andnud inimesi.