Telliskivi tänaval remonditakse sõiduteed

"Linn on huvitatud, et need filmivõtted saaks teoks võimalikult kiiresti ning linnakodanike elu läheks tavalistesse rööbastesse," ütles linnapea Mihhail Kõlvart. "Oleme Lasnamäe elanikele tänulikud filmivõtete ajaks Laagna tee liikluse ümberkorraldamisest tingitud ajutistesse ebamugavustesse mõistva suhtumise eest."