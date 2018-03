Terapeut: muusika alandab vererõhku ja lõdvestab lihaseid

Pikaajaline ärevus võib kaasa tuua unetuse, rääkis Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaater Merit Kudeviita ja lisas, et ärevushäirete all kannatab 25-30% elanikest. Unetuse vastu saab võidelda rahuliku muusikaga, sest see alandab vererõhku, hingamis- ja pulsisagedust, lõdvestab lihaseid ja võib parandada isegi organite verevarustust.

Eilsel üleilmsel unepäeval jagasid unemeditsiini arstid Põhja-Eesti Regionaalhaiglas väärt nõuandeid, kuidas kosutavat und püüda.

Eesti Muusikateraapia Ühingu esimees, regionaalhaiga loovterapeut Kaia Lauriku sõnul on muusikal psühhofüsioloogiline toime.



"Muusika saab meid nii aktiveerida kui rahustada," rääkis Laurik. "Muusika võib oma olemuselt olla stimuleeriv ehk ergastav või sedaktiivne ehk rahustav."

Unne suigutav meloodia on rahustav.

"Just emotsionaalsed pinged on tihti need, mis meil uinuda ei lase," ütles Lauri. "Rahustav muusika on minoorne ja mahe, aeglane ja pehme. Meloodia on voolav. Puhkpillid siin näidustatud ei ole. Hea on ühtlane tempo."



Küll aga tasub uinumisel Lauriku sõnul kuulata harfi, akustilist kitarri ja flööti. Soodsalt mõjuvad vee- ja loodushääled.

"Tasub katsetada ja siis leitu juurde püsima jääda," ütles Laurik. "Kehal tekib äratundmise efekt."



Muusika aitab Lauriku sõnul alandada vererõhku, hingamis- ja pulsisagedust ning lõdvestada lihaseid. Oskuslikult valitud ja meelepärane muusika parandab ka organite verevarustust.

Samuti soovitab ta kasutada vibromeetrilist teraapiat, mis kasutab madasageduslikke võnkeid.

"Rahulik surin läbi madratsi nagu nurruvoodi," kirjeldas Laurik teraapilist voodit.

Kuigi liigne ärevusseisund on Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaater Merit Kudeviita sõnul üks unetuse põhjusi, ei tohi igasugust ärevust siiski karta.

"See on oluline osa organismi reaktsioonist stressile," rääkis Kudeviita. "Ärevus aktiveerib võimet võidelda või põgeneda. Teatud piirides on see kohastumuslikult mõistlik."

Kui aga ärevusseisund muutub püsivaks ja raske on mõtteid koondada, on see Kudeviita sõnul märk haiguslikust ärevusest.



"Ärevuse tundemärgid on näiteks lihaspinge, higistamine, iiveldus,» ütles Kudeviita. "Uurimused näitavad, et ärevushäirete all kannatab 25-30% elanikest."

Näiteks toob Kudeviita paanikahäired, foobiad ja posttraumaatilise stressihäire. Unepuudusest annab märku väsimus ja kurnatus, pidev unisus, hajameelsus ja pidurdamatus.

"Pikaajaline ärevus võib kaasa tuua unetuse," sõnas Kudeviita. "Ärev inimene ei maga."



Hea une nimel soovitab Kudeviita magamistoa tingimused üle vaadata.

"Sobiv ruumi temperatuur on pigem jahe," sõnas Kudeviita. "Toas peab olema hämar, sinakalt vilkuvad ekraanid kindlasti und ei soodusta."



Kui naabri toast kostab ebakorrapärast tümpsu, võiks omal raadio vaikselt mängima keerata ja sobivama unemuusika välja valida.

"Kui kaaslane norskab või tal on rahutute jalgade sündroom, tuleks hoopis kaaslase probleemidega tegeleda," soovitas Kudeviita.

Õhtune söök, vürtsikad toidud ja hilisõhtune sport tuleks samuti hea une nimel ära jätta. Ööune võib rikkuda ka päevane uni.