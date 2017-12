"Möödunud aasta oli nii tore ja hea, et midagi paremat ei oska tahtagi. Mul on kõik olemas, lastel on kõik hästi," rõõmustas koristaja Terje (54).

"Möödunud aasta oli nii tore ja hea, et midagi paremat ei oska tahtagi. Mul on kõik olemas, lastel on kõik hästi," rõõmustas koristaja Terje (54).

"Ma olen õnnelik ega ole kunagi varem nii õnnelik olnud," ütles ta. "Keegi tuntud inimene ütles, et ta tahab, et kõik jääks nii nagu on. See oli nii hästi öeldud. Mina soovin samuti, et midagi ei muutuks ja kõik jääks ka tuleval aastal nii, nagu on."