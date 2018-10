Terras kohtus Malis teenivate kaitseväelastega

Ennelõunal võõrustas külalisi mässutõrjeoperatsiooni Barkhane ülema asetäitja brigaadikindral Philippe Adam, kes viis peaministri ja kaitseväe juhataja kurssi operatsiooni kulgemisega ning andis ülevaate Gao sõjaväebaasi võimalustest. Pärastlõunal külastati Estpla-26 ülema nooremleitnant Janek Baiduža juhtimisel linnaku põhipääslat ja majutusala ning delegatsioon tutvus jalaväerühma ülesannete ja elamistingimustega, edastas kaitseväe peastaap, vahendas BNS.

Visiit päädis kaitseväe juhataja, peaministri ja Eesti kontingendi kokkusaamisega välibaasi puhkealal, kus kindral Terras andis lühikese ülevaate kaitseväe lähitulevikust ja tänas sõdureid tehtud töö eest.

"Meie liitlased Ameerika Ühendriikidest ja Suurbritanniast on alati öelnud, et Eesti sõdurid on professionaalsed ja paindlikud. Neid sõnu kinnitas mulle täna ka Prantsusmaa kindral," ütles Terras.

Peaminister Ratas toonitas oma sõnavõtus koduse toetuse tähtsust ning läkitas tänusõnad peredele ja lähedastele.

Mässuoperatsioonil Barkhane osalevate sõdurite külastamisele lisaks kohtusid kaitseväe juhataja ja peaminister reedel Mali pealinnas Bamakos ka ÜRO MINUSMA missioonil ning Euroopa Liidu väljaõppemissioonil teenivate Eesti võitlejatega.

Estpla-26 on Eesti jalaväerühm, mis teenib Malis augusti algusest Prantsusmaa juhitud operatsioonil, mille eesmärk on toetada viie Saheli riigi Mali, Burkina Faso, Tšaad ja Mauritaania võitlust, et ohjata islamiäärmuslasi, Euroopa-suunalist inimkaubandust ja ebaseaduslikku migratsiooni.