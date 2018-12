Terviseamet jaotab ümber kolme perearsti nimistud

Korduvatest katsetest hoolimata pole Valga linna, Setomaa ja Põltsamaa valla nimistutele õnnestunud leida uut perearsti ega ajutist asendajat.

Terviseametist selgub, et üle viiakse ümberkaudsete perearstide nimistutesse Setomaa valla perearst doktor Rahusoovi, Põltsamaa valla perearst doktor Lindmäe ja Valga linna perearsti asendaja Luule Tampere patsiendid, vahendas BNS.

Kokku määrab terviseamet ümberkaudsete perearstide nimistutesse üle 3000 inimese, terviseameti tervishoiuteenuste osakonna juhataja Pille Saare sõnul püütakse nimistute ümber jaotamisel leida patsiendi jaoks parim lahendus. "Suhtleme omavalitsustega ja arvestame nende soovitustega. Samuti tahame ümberkaudsete perearstide lisakoormust võimalikult õiglaselt jagada," ütles Pille Saar, kelle sõnade kohaselt jaotab terviseamet Valga linna ning Setomaa ja Põltsamaa valdade patsiendid ümber 1. jaanuariks.

Algavast aastast töö lõpetavate perearstide patsiendid ühtegi uut avaldust esitama ei pea, terviseameti määratud perearsti vahetamiseks saab inimene avalduse esitada algaval aastal. „Kindel on see, et ükski inimene perearsti ja arstiabita ei jää. Detailsemat infot saame patsientidele anda peale seda, kui nad on uude nimistusse määratud,“ ütles Saar.

Terviseameti ja Eesti riigi jaoks on selline nimistute ümber jagamine esmakordne, sest siiani on ka perearstita nimistutele õnnestunud leida ajutine asendaja.

Praegu on Eestis ajutine asendaja 31 nimistul, kus on kokku 38 000 patsienti. Perearst leitakse nimistule terviseameti korraldatud avaliku konkursiga.