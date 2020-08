Terviseamet: meid katab koroonaviiruse teine laine

"Vahepeal üsna olematuks taandunud haigusjuhtude arv on tõusuteel ning meil on mahukas puhang," selgitas ameti pressinõunik Eike Kingsepp. Valitsuse Covid-19 teadusnõukoja liige Krista Fischer ei ruttaks veel teisest lainest rääkima. "Me ei tea, kas see tekkinud puhang vaibub või läheb kontrollimatult edasi."

"Vahepeal üsna olematuks taandunud haigusjuhtude arv on tõusuteel ning meil on mahukas puhang," selgitas ameti pressinõunik Eike Kingsepp. Valitsuse Covid-19 teadusnõukoja liige Krista Fischer ei ruttaks veel teisest lainest rääkima. "Me ei tea, kas see tekkinud puhang vaibub või läheb kontrollimatult edasi."

Terviseameti hinnangul saab Eestis rääkida juba koroonaviiruse teisest lainest, valitsuse Covid-19 teadusnõukoda aga päris nii ei arva, vahendas BNS Postimeest.

"Vahepeal üsna olematuks taandunud haigusjuhtude arv on tõusuteel ning meil on mahukas puhang," selgitas Kingsepp.

Tartu Ülikooli matemaatilise statistika professor Krista Fischer ei ruttaks veel teisest lainest rääkima. "Me ei tea, kas see tekkinud puhang vaibub või läheb kontrollimatult edasi. Minu hinnagul ei ole veel põhjust seda teiseks laineks nimetada," ütles Fischer.

Covid-19 tõrje teadusnõukoja juht ja Tartu Ülikooli bio- ja siirdemeditsiini instituudi professor Irja Lutsar kinnitas ka, et Eestis pole veel teist lainet. "See on jätkuv esimene laine. Viirus ei ole mitte kuhugu läinud," leidis ta. Lutsari sõnul saab seda näha ka arvudes, et pea iga päev on tulnud nakatunuid juurde ning täiesti nulliringi päevad on pigem erandid.

Eelmise nädala lõpus teatas maailma terviseorganisatsioon (WHO), et Euroopa järgmise koroonalaine veduriks võivad olla noored. Ka terviseamet näeb, et praegu veel levitavad haigust peamiselt noored.

Tartu ööklubi Vabank nakatunud peoliste keskmine vanus oli 24. "See kehtib siiski vaid n-ö esimese ringi nakatunute puhul – tänaseks on selle puhangu noorim haigestunu alla 10-aastane ja vanim üle 70," täiendas Kingsepp.

Fischer kinnitas, et praegu roolivad koroonaviirust Eestis just noored. "Kas seda saab laineks nimetada, on iseküsimus? Olen aru saanud, et põhiliselt on viirus nooremate hulgas ja palju üle 50-aastaseid ei ole olnud," märkis ta.

Ta lisas, et kui noortelt ei hakka edasi viirus levima vanematesse vanusegruppidesse, siis pole suurt põhjust muretsemiseks. Ometi pole ka noorte elu koroonahaigena kerge. "Kahjuks üks Ameerika uuring näitas, et noorel inimesel võib see viirus üsna vastik olla, ja üks viiendik põeb seda üsna pikalt – võimalik, et kuu aega," tõi ta välja. Fischeri lisas, et kuni viirus levib noorelt noorele, siis pole drastilist haiglate ülekoormust oodata.

Lutsari sõnul on 15-18 protsenti nakatujatest üle 50-aastased ning ülejäänud nooremad. "Kui me loeme, et alla 50-aastane on noor, mida ta ongi, siis enamus juhtumeid on registreeritud noorte inimeste hulgas," selgitas Lutsar.