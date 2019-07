Terviseamet: puugihaigustesse võib nakatuda ka linnas

"Kindlasti ei tasu arvata, et linnaoludes puuke ei ole," ütles Eike Kingsepp Terviseametist. "Kui on vähegi hooldamata piirkond, kus kasvab keskmisest kõrgem hein, tasub sinna sisenedes ettevaatlik olla ning pärast murul lustimist oma riided ning keha hoolega üle vaadata."

"Kindlasti ei tasu arvata, et linnaoludes puuke ei ole," ütles Eike Kingsepp Terviseametist. "Kui on vähegi hooldamata piirkond, kus kasvab keskmisest kõrgem hein, tasub sinna sisenedes ettevaatlik olla ning pärast murul lustimist oma riided ning keha hoolega üle vaadata."

Pärast seda, kui Helsingi linnaametnikud muutusid linnapuukide suhtes väga murelikuks, otsustas Pealinn uurida, kuidas meil Tallinnas linnapuukidega lood on.

Eike Kingsepp Terviseametist ütles, et puugihammustuste arvukus ning puukide levitatavaisse haigustesse nakatumine on aasta-aastalt üsna sarnane. Tänavu 1. juuliks oli näiteks Tallinnas nakatunud borrelioosi 29,9 inimest 100 000 elaniku kohta.

Kingsepa sõnul on nakatumiste arv aastaid stabiilsena püsinud, sama kehtib entsefaliidi kohta. Mõlema haiguse osas juhib Eesti edetabelit Saaremaa, kui samas kummalisel kombel on Hiiumaal mõlemad hirmsad haigused väga vähe esindatud.

Nagu metsaski käies, soovitatakse kanda pigem heledaid riideid, sest nende pealt on vereimejad hästi näha. Kui puuk on leidnud endale maitsva koha kellegi kehal, võiks ette võtta käigu erakorralise meditsiini osakonda, et puuk korralikult eemaldataks ning sündmuskoht desinfitseeritaks.

Helsingis on tõenäoliselt vaid üks puugivaba park

Uurija Jani Sormunen oli parasjagu Kumpula pargis, kui Iltalehti talle helistas ning Helsingi puugiolukorra kohta uuris.

"Muidugi on siin puuke," ütles Sormunen. Tema sõnul on ainus koht, kus Helsingis ei ole puuke märgatud, Kaivopuisto ja Tähtitornimäe piirkond, mis mõlemad on eriliselt hästi hoolitsetud pargid.

Sormunen selgitas, et puukidel ei ole nendes kahes pargis hea olla, sest seal ei ole pikaks kasvanud heina ega ka lehehunnikuid. Tema sõnul leidub enamikus linnaparkides tavaliselt lehehunnikuid ning pikaks kasvanud heina, mis pakuvad puukidele mõnusa varjulise koha, kus varitseda.

Parkides luuravad puugid on suur oht

Oma väitekirjas uuris Sormunen puukide levimist Turu linna ja eeslinna piirkondandes 2017. aasta suvel. Sormuse arvates on murettekitav see, et enamik leitud puugid kandsid hulgaliselt borrelioosi baktereid.