"Kindlasti ei saa arst alternatiivmeditsiini võtteid peale suruda. Raviskeeme on mitmesuguseid, aga tõenduspõhine on esimene samm," kinnitas terviseameti juht Merike Jürilo. "Kui inimesel on kahtlus, et arst ei süvene, teda ei huvita või tal on asjadest oma nägemus, võib alati pöörduda terviseameti poole."

Alternatiivset ravi eelistava Tallinna Telliskivi perearstikeskuse suhtes märtsis menetluse algatanud terviseamet ei saa selle juhi Merike Jürilo sõnul menetluse üksikasjadele veel valgust heita, kuid kindlasti peaks arsti esimene valik olema tõenduspõhine meditsiin, kirjutab Postimees.

"Ka tõenduspõhises meditsiinis on olukordi, kui inimese elu ja tervist ei õnnestu päästa. Kusagil on tõenduspõhise ja alternatiivmeditsiini hea kombinatsioon, aga siiski eeldame, et arstid lähtuvad tõenduspõhisest meditsiinist," sõnas Jürilo.

Ta kinnitas, et ravimite müümine perearstil on kindlasti keelatud, seda tohib teha vaid apteegis, ja kui tegevuses on näiteks kriminaalsüüteo tunnused, annab amet materjalid edasi prokuratuurile, kes algatab kriminaalmenetluse.