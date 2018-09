Tiigripäev Jääaja Keskuses toob tiigrite uue kodu lähemale

Tallinna Loomaaia ja Sõprade Seltsi eestvedamisel said jääkarud endale eelmise aasta sügisel uue uhke kodu Polaariumi, järgmist suurprojekti Tiigriorgu tutvustatakse lähemalt 27. oktoobril Jääaja Keskuses tiigripäeval.

Tallinna Loomaaias elab amuuri tiiger Pootsman, kes ootab pikisilmi uut kodu. Loomaaed koos sõprade seltsiga soovivad rajada uue kaasaegse aediku elevandimaja ja amuuri leopardi aediku naabrusse. See piirkond koos kolme varuaedikuga, et tiigripere saaks edaspidi laieneda, jäljendaks looduslikku ala, mistõttu saigi see nimeks Tiigriorg. Projekti rahastamine on tuginenud seni annetustele ja sõltub seega meist kõigist. Tiigripäev on heategevuskampaania üks samm, mis toob Tiigioru valmimise lähemale.

Tartu lähedal tegutseva Jääaja Keskuse turundusjuht Sigrid Sepp ütles, et tiigripäeval saab alates keskpäevast lustida ja tiigriteadmisi koguda kogu perega. Tiigrist tulevad rääkima Tallinna Loomaaia korüfeed Mati Kaal ja Andrei Turovski, loomaaed näitab ka kaslaste filmi ning korraldab päevakohase mängu. Muusikalise poole eest hoolitseb Alen Veziko.

Lapsed saavad lasta endale teha tiigrinäomaalingu ja joonistada-meisterdada mängunurgas. Kohvikus on erimenüü ning keskuses saab osta just selleks päevaks Pihlaka Kondiitrilt tellitud suuri tiigriküpsiseid, millel Pootsmani pilt. Küpsiste müügitulu ja pool päeva piletirahast läheb Tiigrioru fondi. Tiigripäeval saab osaleda keskuse tavapiletiga.

"Jääaja Keskuses leiab lisaks teistele kaslastele väga ägeda koopalõvi. Töötan igapäevaselt nende võimsate loomade vahel, kes kõik on kahjuks tänaseks välja surnud," märkis Sepp.

"Tiigripäeva suurem eesmärk on anda tiigritele võimalus paremaks eluks, et neid ei tabaks sama saatus. Selle päeva käigus saame harida uut põlvkonda, et nad oskaksid meie loodust hinnata."

Tiigrioru projektijuht Veronika Padar, kes oli ka projekti "Jääkarule uus kodu" algataja, rõhutas samuti hariduslikku eesmärki: "Üritus toimub koolivaheajal ja pakub suurepärase võimaluse tiigrist ja teistest kaslastest rohkem teada saada." Mida lapsed tiigritest mõtlevad, selgus kevadel koolides korraldatud tiigriluuletuste konkursil, mille auhinnatud tööd ta tiigripäeval ette loeb.

Tiigrioru heategevuskampaania raames on toimunud juba rida ettevõtmisi, näiteks annetas Olerex iga lasteeine pealt 50 senti, kokku 18 200 eurot. Annetuskastid on väljas 25 Olerexi tanklas, Tallinna lennujaamas, teletornis, Coca Cola Plazas ning Rocca al Mare ja Kristiine keskuses. Projekti saab toetada ka otse, kandes raha selleks avatud kontodele või helistades kampaanianumbritele.