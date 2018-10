Tiina Mägi: söögikohtade nimed võiks olla eestikeelsed

Ajakirjanik ning Kodulinna maja looja ja juht Tiina Mägi leiab, et Tallinnas võiks kasutada eelkõige eestikeelseid nimetusi.

Ajakirjanik ning Kodulinna maja looja ja juht Tiina Mägi arvab, et Tallinn võiks olla ikkagi eelkõige eestikeelne linn. Pärast 2021. aastat võiksid kõik "cafe-d" muutuda kohvikuteks.

Ka leiab ta, et Linnahall on täiesti unikaalne ja märgiline ehitis, see sobib mere äärde väga hästi ning seda peaks remontima, mitte millekski muuks ümber ehitama. "Selle treppe pidi üles minemine ja vaade merele on omaette väärtus, mida ei tohi ära kaotada," ütleb ta.

Inimesi tuleks kindlasti Tallinna arengukava koostamisse kaasata. Ühtegi arengukava ei tohiks teha ainult ametnikud, sest head mõtted ei ole koondunud nende pähe. On küllalt inimesi, kes oskavad linna vaadata, linna väärtustada ja selle elust mõelda. Senine inimeste kaasamise süsteem ei tööta, see kannab väga ametkondlikku pitserit.

"Tuleks teha nii, et seda, mida rahvas räägib, ka väärtustatakse," sõnab Mägi.