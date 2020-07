Tiit Terik: esimees võiks muude poliitiliste jõududega koostööd teha

Tallinna linnavolikogu esimees Tiit Terik tõdes, et Eestile oleks kõige parem, kui EKRE esimees oleks ülejäänud poliitiliste jõudude suhtes koostööaldis. "Poliitikas loevad väga palju ka inimsuhted, nii et kui parteid juhib inimene, kes ka ülejäänud poliitiliste jõududega hästi läbi saab ja koostööd teeb, siis ma usun, et seda juhti võib saata edu," tõdes Terik.

Tallinna linnavolikogu esimees Tiit Terik tõdes, et Eestile oleks kõige parem, kui EKRE esimees oleks ülejäänud poliitiliste jõudude suhtes koostööaldis. "Poliitikas loevad väga palju ka inimsuhted, nii et kui parteid juhib inimene, kes ka ülejäänud poliitiliste jõududega hästi läbi saab ja koostööd teeb, siis ma usun, et seda juhti võib saata edu," tõdes Terik.

Võimaliku aseesimehe Jaak Madisoni kohta on Terikul vaid häid sõnu öelda: mehed tunnevad teineteist juba mitmeid aastaid, riigikogus olles olid nad koos Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsioonis. "Ta on mitmetes küsimustes väga laia silmaringiga, aga selle, kas ta on ka hea erakonna aseesimees või mitte, peavad otsustama erakonna liikmed," nentis Terik.

Terik ütles, et tema jälgib tänaseid EKRE kongressi hääletustulemusi aeg-ajalt Pealinna portaali kiigates. "Ma ei näe, et kes iganes aseesimeheks valitakse, et see kuidagi väga teravalt võiks nende erakonna suhtumist või positsiooni mõjutada," arvas Terik. Tema sõnul mõjutab koalitsioonipartnerite omavahelist koostööd ennekõike see, kui arutlev ja muid poliitilisi jõude kaasav on erakonna esimees.

Sester: skandaale tuleb vähem

Isamaalane Sven Sester avaldas Pealinnale, et tema arvamuse kohaselt ei muutu EKRE juhtimises eriti miski, aga ilmselt väheneb EKRE esimeest saatvate skandaalide hulk. "Martin on oma isaga võrreldes ministriametis vähemate vastuoludega silma paistnud," sõnas Sester.

Sesteri hinnangul on ka huvitav vaadata, kas Jaak Madison osutub aseesimeheks valituks või mitte. "Pärast seda, kui talle ministriportfelli ei pakutud, on ta korduvalt erakonna juhtimisstiili kritiseerinud — eks nüüd ole näha, kuidas erakonna liikmes sellesse suhtuvad," sõnas Sester.

Sesteri hinnangul ei too tänased esimehe valimised siiski kaasa suurt muutust, sest Martin Helme on juba pikemat aega välja paistnud kui erakonna juht ja nüüd tehakse asi lihtsalt ametlikuks.

Reformierakondlasest riigikogulane Kalle Laanet tõdes, et ei ole suurt vahet, kas erakonda juhib Mart või Martin Helme. "Reaalsus on see, et EKREt juhib perekond. Tänane perekonna poliitika viib Eestit pigem suletuse suunas, mitte ei arenda koostööd naaberriikidega, nii et kahjuks ei ole tänane koalitsioon Eestit tervikuna edasiviiv," nentis Laanet.