TLT bussijuhid varastasid diislikütust

Öö hakul seisid bussid Tallinna Linnatranspordi AS-i territooriumil, sinna kõrvale sõitis niinimetatud sõbralik auto, kuhu siis ühiselt midagi tõsteti. Nii toimus see pea igal ööl.

Hoolimata sellest, et 3. aprilli hommikul pidasid keskkriminaalpolitseinikud kinni mitu Tallinna Linnatranspordi AS-i (TLT) juhtivtöötajat, jätkus mõnel ettevõtte bussijuhil ikka julgust firma tagant varastada, vahendas BNS Eesti Päevaleht.

TLT juhatuse esimees Enno Tamm nentis, et tõenäoliselt varastati edasi, sest pole põhjust arvata, et vargused firmas algasid alles 3. aprillil. Nimelt avastas ettevõtte sisekontroll, et bussijuhid varastavad diislikütust. Politseile saadetud kuueleheküljelises avalduses on kuupäevade ja kellaaegade kaupa esile toodud videosalvestiste väljavõtted, kust vargused on kenasti näha.

"Viimase kahe aastaga oleme pea olematuks muutnud võimaluse, et päevasel ajal sõitvad bussijuhid saaksid kütust varastada. Kogu tankimissüsteem on ümber tehtud, bussijuhid kütust enam ise ei tangi, seda teeb vastav brigaad. Samuti on bussid varustatud näppamist välistavate indikaatoritega," kirjeldas Tamm Eesti Päevalehele.

Aga on hulk busse ja neil töötavaid juhte, kes toovad varahommikul tööd alustavad bussijuhid tööle. "Küsimus ongi just neis niinimetatud ööbusside juhtides," märkis Tamm.

Skeem, mis lintidelt tuvastati, oli lihtne – öö hakul seisid bussid TLT territooriumil, sinna kõrvale sõitis niinimetatud sõbralik auto, kuhu siis ühiselt midagi tõsteti. Nii toimus see pea igal ööl. Petuskeemiga on seotud kolm-neli inimest, kellega sisekontroll ja personaliosakond Tamme sõnul juba tegelevad. "Meil nad tööd kindlasti jätkata ei saa," kinnitas Tamm.

Varguste ajavahemik, mis lintide läbivaatamisel tuvastati, oli käesoleva aasta 3. aprillist 20. aprillini. "Siis said nad ilmselt haisu ninna ja vargused lõpetati," ütles Tamm.

Sisekontroll ei hakanud huupi linte läbi vaatama, mingisugused kahtlused olid ettevõtte juhtkonnal tekkinud juba varem. Kui ülejäänud busside puhul näitas matemaatika, et kulu on paigas, siis ööbussidel justkui polnud. Sealt see kahtlus sisekontrollil ka tekkis.