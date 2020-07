TÕELISELT EBAMEELDIV! Hiidnälkjad okupeerivad aedasid

"Levik sai alguse aiandusäridest, kuna teomunad on väga sarnased väetisegraanulitega," märkis Keskkonnaameti liigikaitse büroo peaspetsialist Eike Tammekänd. "Kord end aias sisse seadnud, on edasine levik juba kiire."

Tallinna äärelinnas tungivad aedadesse tuhanded lusitaania teeteod, hiidnälkjatega võitlev kohalik elanik võrdleb nende pealetungi õudusfilmiga, vahendas BNS Postimeest.



"See on nagu tulnukate rünnak," ahastas Mähel Jasmiini tänaval elav Heli. "Nälkjad on suured, kuni 18 sentimeetrit pikad! Tulevad laviinina üle raudtee kõrge heina seest. Mähe raudteepoolne ala on neid paksult täis." Hiidnälkjate pealetung algas pärast esimesi vihmasadusid.

Tammekänd nentis, et lusitaania teetigu on Eestis juba üpris levinud, eriti suur asustustihedus on Harjumaal. "Levik sai alguse aiandusäridest, kuna teomunad on väga sarnased väetisegraanulitega," märkis ta. "Kord end aias sisse seadnud, on edasine levik juba kiire."

Lusitaania teetigu kui invasiivne võõrliik tuleb hävitada. "Riik ei saa neid tõrjuda, sest tegu on enamasti eraaedades elava öise eluviisiga liigiga," seletas keskkonnaameti liigikaitse büroo juhataja Marju Erit. "Igal maaomanikul endal lasub kohustus selle liigiga tegeleda."

Tammekänd selgitas, et lusitaania teetigu tuleb tõrjuda korraga kogu levikupiirkonnas. "Kui jääb üks ala, kus sellega ei tegeleta, levib liik kiirest tagasi," hoiatas ta. "Kogukonnal või kohalikul omavalitsusel on võimalik panna kokku tõrjeplaan ja esitada projektitaotlus keskkonnainvesteeringute keskusele, et saada tõrjeks raha."