Jõuludega käib kaasas toidukoorma all lookas laud. Paljud meist valmistuvad jõulusöömaks juba varakult ette, näiteks käiakse paar korda rohkem trennis või peetakse dieeti üritades tasakaalustada eesseisvat söögimaratoni. Teadagi ei hiilga jõulutoidud just oma tervislikkusega. Ida-Tallinna Keskhaigla dieedi- ja toitumisnõustaja Elle Kalamägi annab nõu, kuidas pühad söögilaua ääres mõistlikult mööda saata.

Nõu annab Ida-Tallinna Keskhaigla toitumis- ja diabeediõde Elle Kalamägi.

7 toitumissoovitust jõuluajaks

Peamine on enesedistsipliin

Kaalulangetamiseks ei ole jõulud just parim aeg, kuid oma toitumisele tasuks siiski tähelepanu pöörata, et vältida ülesöömist ja liigset maiustamist. Seega on esimene samm panna paika oma eesmärgid ja soovid. Ilma enesedistsipliinita ei ole edu võimalik.

Siinkohal tuleb olla tähelepanelik diabeetikutel, seedetrakti vaevustega ja tugevalt ülekaalulistel inimestel ning kõigil neil, kes teavad, et ülesöömine, maiustamine ja alkoholi liigtarbimine võib neile halvasti mõjuda. Jõulupühadel kontrollimatult süües on hiljem väga keeruline õigele teele tagasi saada. Seega on lihtsam hoida pühadesöömingud mõõdukad, et vältida mitmepäevast rasket täiskõhutunnet.

Järgnevalt toome välja soovitused, kuidas hoida toitumine ka jõulude ajal kontrolli all:

1. Katseta mõnda uut tervislikku retsepti! Kui sa ei soovi loobuda jõuluklassikutest nagu jõulupraad, kartul, hapukapsas ja verivorst, siis proovi lisada menüüsse mõni uus tervislik retsept mida sa varem proovinud ei ole. Hoia taldrikul raskete ja rasvaste toitude kogused minimaalsed.

2. Ära jäta söögikordi vahele! Ära jäta vahele hommiku- või lõunasööki teadmisega, et õhtul ootab pidulaud. Näljasena kipume koguseid suurendama ning valime taldrikule ebatervislikumaid toite.

3. Söö ka hommikul ja lõunal korralikult! Toidukorra vahelejätmisel asendatakse see tihtipeale magusaga või valmistoote kujul snäkiga. Nii tarbitakse lõpuks palju kaloreid, sest üsna pea on tunda jälle nälga, mis paneb haarama uut vahepala.

4. Kui sa ei suuda kiusatustele vastu panna, pane magusad ahvatlused laualt ära! Pikalt laua taga istudes käib käsi pea märkamatult kommikausi ja suu vahet. Pane kommid, küpsised ja koogid laualt ära ning asenda see värske puu- või köögiviljavaagnaga.

5. Pane tähele karastusjookides ja alkoholis peituvaid kaloreid! Asenda morss või muu magus jook veega, kuhu on lisatud näiteks sidrunit, jõhvikaid, kurki. Alkoholi tarbides pea piiri, sest toidu kõrvale juues suurenevad kogused lausa märkamatult. Nii karastusjookide kui alkoholi näol on tegemist tõeliste suhkru- ja kaloripommidega.

6. Ära söö televiisori ees! Hajameelselt televiisori ees süües on raske koguseid kontrollida ning tajuda täiskõhutunde tekkimist.

7. Kuula oma keha! Meie oma keha on parim toitumisnõustaja. Kogu tarbitud energia on vaja hiljem ka ära kulutada!