Tondiraba jäähall tähistab viiendat sünnipäeva

Tallinna Tondiraba jäähallil täitub homme, 1. augustil viies tegevusaasta – selle aja jooksul on jäähall olnud võõrustajaks mitmetele suurüritustele ja rahvusvahelistele spordivõistlustele.

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul on Põhjamaade suurim ja moodsaim multifunktsionaalne 5840 istekohaga jäähall aastatega leidnud kindla koha rahvusvahelises spordi- ja kultuuriürituste korraldamises.

"Selle tõestuseks valiti Tondiraba jäähall 2017. aastal Euroopa parimate jäähallide hulka, võttes arvesse muuhulgas selle unikaalsust ja külastatavust," märkis Belobrovtsev.

Ta mainis, et paljuski tänu Tondiraba jäähalli valmimisele 2014. aastal sai Tallinnas uue hingamise sisse ka kunagi ülipopulaarseks alaks olnud jäähoki.

"Nende aastate jooksul on siin toimunud hulgaliselt kohalikke ja rahvusvahelisi hoki suurvõistlusi nagu Kontinentaalse Jäähokiliiga (KHL) mängud, Rahvusvahelise Jäähoki Föderatsiooni (IIHF) U20/18 hokiturniir, 2015. aastal juunioride MM ja mitmed Soome Jäähoki liiga mängud," ütles Belobrovtsev. "On ilmne, et kohalik jäähoki tase on viimastel aastatel tõusujoonel olnud."

Tondiraba jäähalli juhataja Elena Glebova sõnul on jäähalli aastate jooksul külastanud ligi miljon inimest. "Teiste suursündmuste seas toimusid siin sellised jääspordi suurvõistluseid nagu ISU juunioride iluuisutamisvõistlused, 2018. aastal EM jääkeeglis ja Tallinn Trophy," sõnas Glebova. "Eesti iluuisutamise 100. aastapäevale pühendatud uisugalal esinesid läbi aegade parimad iluuisutajad."

Teistest spordialadest on toimunud Eesti võitluskunstide võistlused, Baltimaade Lahtised Taekwondo Meistrivõistlused, poksivõistlused "King of Kings" ja "Nr 1 Fight Show", võrkpalli Euroopa Liigamängud, käsipalli Tallinn Handball Cup 2019 ja palju teisi spordisündmusi, mis on leidnud spordisõprades sooja vastuvõtu.

Juba lähiajal, 12.-18. augustini saab Tondiraba jäähallis kaasa elada juunioride maailmameistrivõistlustele maadluses. Tegemist on erakordse suursündmusega, sest viimati peeti maadluse rahvusvahelisi tiitlivõistluseid Eestis aastal 1938, mil Estonia teatris toimus täiskasvanute EM. Toona võitis raskekaalus kulla Johannes Kotkas, kellest sai valitsev Euroopa meister 28 aastat järjest ehk 1938–1966, mis on siiani ka maailmarekord.

2020. aasta 2.-8. märtsil toimuvad samas iluuisutamise juunioride MM, mis on juba kolmas ISU tiitlivõistlus ja 2022. aasta 10.-16.jaanuaril ISU Euroopa MV.

Suurepärase heliakustikaga peaareenil on kontserdielamusi pakkunud mitmed suured maalima muusikatähed. 2017. aastal toimus jäähallis esimene Tallinna tantsupidu Linnulend, kus tantsis enam kui 1600 tallinlast 100st rahvatantsurühmast. Järgmisel aastal toimub taas erinevate kultuuride laulu-ja tantsfestival Slaavi Pärg.

Tondiraba jäähallis treenivad Tallinna spordikoolide ja paljude spordiklubide noored sportlased, kes on saavutanud märkimisväärseid tulemusi kohalikel kui ka mainekatel rahvusvahelistel võistlustel.

Sünnipäeva puhul loositakse välja viis vaba jää abonementi. Loositingimustega saab tutvuda Tondiraba jäähalli kodulehel ja Facebookis.