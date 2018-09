Tõnis Liinat: täiuslikku lahendust pole olemas

Avalik sektor peab saavutama võimatu - leidma lahenduse, mis rahuldab kõiki, kirjutab Pirita Linnaosa Valitsuse arendusnõunik Tõnis Liinat.

Eks iga inimene soovib, et tal ja tema lähedastel läheks hästi. Me tahame, et meie kodukant oleks just meie endi nägu ning vastaks meie endi vajadustele ja soovidele. Paraku maailmas, kus elab üle 7,6 miljardi inimese, on kõigile sobiva lahenduse leidmine võimatu.

Iga planeeringuga ja muudatusega on seotud palju erinevaid osapooli. Laiemalt saab huvigrupid jagada järgmiselt - kohalikud elanikud, ametkonnad ja ettevõtjad. Igal ühel neist on omad eesmärgid - kelle jaoks linnakeskkonna arendamine, kasumi teenimine või kodukoha säilitamine.

Ettevõtja tavaline huvi on kasumi suurendamine. Seetõttu planeeritakse uusi kaubanduskeskuseid ja teinekord hoonete paar korrust rohkem. See kasum lööb töökohti ja mõjutab Eesti majandust ning loomulikult täidab omanike ja aktsionäride kukruid. Paratamatult võivad ettevõtja

huvid põrkuda kohaliku elaniku huvidega. Kohalik seisab tihti aga oma kodukoha säilimise eest. Näiteks Pirital peetakse oluliseks loodusliku ja rahuliku keskkonna säilitamist, kus uued ehitised ei rikuks atmosfääri ega kellegi vaadet.

Siinkohal on aga kaks varianti - leitakse kompromiss või algab konfliktide teekond. Tihtilugu just viimane. Ja siis tuleb mängu avaliku sektori erinevad ametkonnad. Oma otsustes tuleb arvestada nii kohalike kui ka ettevõtjate huvidega ja ühendada need linnakeskkonna arendamisega. Iga huvigrupp nõuab just nendega arvestamist ja on veendunud, et nende plaan on parim, kuid kipuvad unustama teist osapoolt. Nii peaks avalik sektor saavutama võimatu - leidma lahenduse, mis rahuldab kõiki.

Kui nüüd temaatikat ilmestada reaalse elu näitega, siis proovige minna seltskonnaga restorani. Sinna seltskonda kuuluvad nii vallalised, lapsevanemad kui ka vanapaar, kelle rahakoti paksus on väga erinev. Lisaks osa neist on taimetoitlased, toortoitlased, allergikud ja omnivoorid ning mõni neist soovib kiirtoitu, teine tervislikku ja kolmas hoopis itaalia toitu! Ja iga nende soov peab saama lahendatud!

Taolise küna ees seisab ka avalik sektor ning seda sisuliselt iga otsuse tegemise juures. Kõik tahavad, et nende huvid ja soovid saaksid rahuldatud, aga selle realistlikus kipub ununema.