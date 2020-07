Tõnis Mölder: Eesti vajab koroonapuhtaid võõrtöölisi

"Kõikide kolmandate riikide töölised, kes soovivad Eestisse tulla, peavad olema testitud nii oma koduriigis kui ka Eestis, et nende tervisliku seisundi osas valitseks kindlus," märkis Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Tõnis Mölder.

Võõrtööliste saabumisega Eestisse tuleb tagada maksimaalne tervishoiualane ohutus, et viia koroonaviiruse leviku oht minimaalseks ning vältida viiruse levikut, kommenteeris Mölder valitsuse otsust lubada töötamise või õppimise eesmärgil Eestisse haigusnähtudeta inimesi kõigist riikidest.

"Kõikide kolmandate riikide töölised, kes soovivad Eestisse tulla, peavad olema testitud nii oma koduriigis kui ka Eestis, et nende tervisliku seisundi osas valitseks kindlus. Eesti on saanud ühiselt pingutades koroonaviiruse leviku tõkestamisega hästi hakkama ja peame olukorda kontrolli all hoidma," lausub Tõnis Mölder. "Lisaks on oluline, et inimesed, kes saabuvad Euroopa Liidu välistest riikidest, kus nakatunute arv on suurem kui 16, viibiksid Eestisse sisenedes karantiinis, enne kui nad tööle asuvad."

Tõnis Mölderi sõnul ei ole paljud kolmandad riigid sh Ukraina eeskujulikult koroonaviiruse leviku tõkestamisega hakkama saanud. "Olukord Ukrainas on kehv ja viimasel nädalal on lisandunud ligemale 6000 uut koroonajuhtu," märgib Keskerakonna poliitik.

Valitsus otsustas avada võõrtöölistele Eesti piirid pärast pikka koroonaviiruse perioodi. Kõikidel tööloa saajatel on võimalik tulla Eestisse, kui tööandja tagab neile transpordi, koroonaviiruse testide tegemise ning vajadusel ka isolatsioonis olemise.

"Nendes riikides, kus viiruse levik püsib samal tasemel Eestiga, on mõistlik rakendada ennetavaid meetmeid," soovitab Tõnis Mölder. "Näiteks võiksid tööandjad omal initsiatiivil lasta uutel töötajatel teha koroonaviiruse testid, et vältida nakatumise riski. Siin on riikidel erinevaid lähenemisi, aga peame uue olukorraga kohanema ja rakendama meetmeid, mis tagaksid maksimaalse majanduse toimimise."

Eesti andis eelmisel aastal lühiajalise töötamise õiguse 28 297 inimesele, kes ei ole pärit Euroopa Liitu mittekuuluvatest riikidest.