Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Tõnis Mölder avaldas kahetsust, et Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder seisab vastu erakorralise pensionitõusu plaanile ning leiab, et selle otsuseta takerdub ka II pensionisamba muutmise arutelu Riigikogus.

"Erakorraline pensionitõus on vaja kiiresti ära teha. Selles küsimuses ei saa olla venitamist või mingisugust teisiti mõtlemist," ütles Mölder. "Juhul kui aga sellele asutakse vastu seisma või venitama, siis takerdub paratamatult ka II pensionisamba muutmise arutelu Riigikogus. Kui räägime pensionist, siis esmajärjekorras tuleb tõsta tänaste eakate igapäevast toimetulekut."

Keskerakonna eesmärk on seista oma valijate huvide eest ning soovime tõsta pensionite baasosa juba lähiajal, samas arvestades riigi eelarvelisi võimalusi. Ühe lisatuluallikana ongi võimalik kasutada II pensionisambast vabanevat raha.

Mölderi sõnul põimuvad erakorraline pensionitõus ning II samba muutmine igal juhul. "Mõistlik oleks II sambasse suunatud ning sealt vabanevat riigi raha kasutada just eakate hüvanguks. Vaatamata headele majandusnäitajatele elab enamus eakatest jätkuvalt kitsikuses. Tänane vanaduspension ei ole suutnud hindade tõusuga sammu pidada, mistõttu peame seda järele aitama. Läheme erakorralise pensionitõusuga edasi, nagu kokku lepitud," sõnas Mölder.

"Keskerakond andis Riigikogu valimiste eel välja suure lubaduse viia ellu erakorraline pensionitõus. Selle lubaduse me ka täidame," rõhutas sotsiaalkomisjoni juht Tõnis Mölder.

Priit Sibul: Isamaa täidab antud lubadusi



Isamaa peasekretäri ja Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimehe Priit Sibula sõnul on sotsiaalkomisjoni esimehe Tõnis Mölderi jutt sellest, et Isamaa seisab vastu erakorralisele pensionitõusule arusaamatu. "II pensionisamba muudatused ja erakorraline pensionitõus ei välista teineteist, kuid neid teemasid tuleb käsitleda loogilises järjekorras," ütles Sibul. "Ei ole mõistlik tekitada riigieelarvesse 200 miljoni euro suurust katteta kulu. Isamaa ei ole kindlasti nõus katma jooksvaid kulusid tuleviku arvelt ega laenurahaga."



Sibul ütles, et erakorralise pensionitõusu elluviimine sõltub sügisesest majandusprognoosist ja osalt ka II pensionisamba reformist, sest sotsiaalmaks on sihtotstarbeline. "Samas ei ole meil võimalik ennustada iga inimese käitumist," sõnas Sibul. "Ühed otsustavad jätkata tänase süsteemiga, teised investeerida iseseisvalt ning kolmandad II sambast väljuda. Kui inimesed otsustavad pärast II pensionisamba vabatahtlikuks muutmist liikuda teisest sambast esimesse sambasse, siis kaasneb sellega ka üldine pensionitõus, sest sotsiaalmaks on sihtotstarbeline."



Sibul ütles, et erakorralise pensionitõusu suurus ja aeg tuleb lauale riigieelarve menetluse käigus sügisel. "Isamaa on allkirjastanud koalitsioonileppe, milles lepiti kokku erakorralises pensionitõusus," ütles Sibul. "Samuti on Keskerakond allkirjastanud koalitsioonileppe, milles lepiti kokku II pensionisamba vabatahtlikuks muutmises. Isamaa täidab alati enda sõlmitud kokkuleppeid ning eeldame et sama teeb ka meie koalitsioonipartner."