Esmaspäevast lõppesid eelmise Haigekassa hanke tulemusel sõlmitud lepingud, mis tähendab, et lasnamäelastel on raskendatud eriarsti juurde aja saamine oma linnaosas. Abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul ei puuduta aga see riigihange Ida- ja Lääne-Tallinna keskhaiglaid ning tulevikus on olukorra lahenduseks Lasnamäele loodav linna tervisekeskus. "Tallinna linnal on plaanis luua 2021. aastaks Lasnamäe tervisekeskus, mida hakkab haldama üks linna keskhaiglatest."

Haigekassa jagab eratervishoiu asutustele iga nelja aasta tagant riigihanke korras vastuvõtuaegu. Esmaspäevast lõppesid eelmise Haigekassa hanke tulemusel sõlmitud lepingud, mis tähendab, et lasnamäelastel on raskendatud eriarsti juurde aja saamine oma linnaosas.

Abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul ei puuduta aga see riigihange Ida- ja Lääne-Tallinna keskhaiglaid ning tulevikus on olukorra lahenduseks Lasnamäele loodav linna tervisekeskus.

"Riigihanke tulemused näitavad, et haigekassa oleks pidanud geograafiliselt olukorda paremini analüüsima ja planeerima. Nõnda oleks saanud tänaseid probleeme ära hoida, kuid oluline on täheldada, et arstiabita siiski keegi ei jää," sõnas Mölder, kelle sõnul Tallinna linna haiglates muudatusi ei tule ning inimesed pääsevad endiselt eriarsti juurde vastuvõtule.

"Haigekassa hankega sai tegelikult Lasnamäe Medicumi polikliinik rahalist mahtu juurde, kuid selge on see, et eratervishoiuasutus ei saa konkureerida haiglavõrgu arengukava loetletud haiglatega. Tallinna linnal on plaanis luua 2021. aastaks Lasnamäe tervisekeskus, mida hakkab haldama üks linna keskhaiglatest," lausus abilinnapea.

Tallinna Haigla projektijuhi Sven Kruubi sõnul on uue haigla meditsiinilinnakusse esimesena tulemas just haigekassa kaetud lepinguga Lasnamäe tervisekeskus. "Sellega tagame eelkõige arstiabi geograafilise kättesaadavuse ning parandame keskhaiglate arstkonna kaasamise kaudu teenuse kvaliteeti," ütles Kruup.

"Lasnamäe tervisekeskusesse koondame üle kümne eriala – nii taastusravi, silmahaigused, otorinolarüngoloogia, üldkirurgia, sisehaigused, kardioloogia, ortopeedia, psühhiaatria, hambaravi kui ka teised erialad. Sellega loome ühtlasi olukorra, kus haiglavõrgu arengukava haigla tagab tulevikus oma keskusega stabiilse teenuse osutamise Lasnamäe linnaosas," selgitas Kruup.

Mölder lisas, et linna eesmärk on rajada nüüdisaegsed tervisekeskused igasse Tallinna linnaossa. "Linna tervisekeskused on end tänaseks igati õigustanud ning nende võlu peitub eelkõige pere- ja eriarstide ning toetavate spetsialistide tihedas koostöös ja tervishoiuteenuste valikus," lisas Mölder.