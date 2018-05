"Kui veel kümmekond aastat tagasi eestlased polnud selliseks teenuseks valmis, sest idee tundus veidi võõras, siis nüüd võime olla kindlad, et vajadus sellise teenuse järele on suur," ütles abilinnapea Tõnis Mölder Soome eakate maju külastades. "Põhjamaade kontseptsioon võimaldab inimestele mugavust, valikuvabadust ning pakkuda igakülgset tuge."

Tallinna delegatsioon külastas teisipäeval põhjanaabrite eakate maju, millest kavatsetakse eeskuju võtta moodsa teenuskodu rajamisel Eestisse.

Abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul annab Põhjamaade kontseptsioon eakatele eelkõige vabaduse ning võimaluse väärikalt ja mõnusalt oma vanaduspäevi veeta. "Kui veel kümmekond aastat tagasi eestlased polnud selliseks teenuseks valmis, sest idee tundus veidi võõras, siis nüüd võime olla kindlad, et vajadus sellise teenuse järele on suur," ütles Mölder. "Põhjamaade kontseptsioon võimaldab inimestele mugavust, valikuvabadust ning pakkuda igakülgset tuge."

Abilinnapea Eha Võrk selgitas, et Tallinn soovib oma esimese teenuskodu luua erakapitali kaasates kesklinna Nafta 1a kinnistule.

"Teenuskodus oleks hea ligipääsetavusega 1-2-toalised, köögi- jm tehnikaga sisustatud üürikorterid. Seenioride teenuskodu on mõeldud eelkõige neile, kes eluasemeküsimust iseseisvalt lahendada ei suuda, kuid samas on nende terviseseisund piisavalt hea, et mõningase kõrvalise abi toel iseseisvalt omaette eluruumis elada," sõnas Võrk.

Lisaks korteritele peaks seenioride kodus olema ka raamatukogu- ja ühistegevusruum, eakatele jõukohased sportimisvõimalused, söökla või kohvik, ruumid tervishoiuteenuste pakkumiseks. Ühtlasi peab majas olema ööpäevaringne valveteenus/turvateenus koos häirenuputeenusega. Elanikele pakutaks ka mitmesuguseid tasulisi teenuseid - juuksur, maniküür, pediküür, saun, majapidamisteenused (koristamine, pesupesemine, toidu koju toomine jms).

"Mitmekülgsete teenuste pakkumine on igati tähtis, kuid teenuskodu kontseptsiooni koostamisel on olulisel kohal inimeste valikuvabadus. Kindlasti peavad olema saadaval kõik teenused ning vaba aja veetmise võimalused, kuid samas peab olema tagatud ka see, et soovi korral saaks olla vaikselt ja omaette," tõdes Mölder.

Märtsikuus asus linnavalitsus koostama seenioride eluasemeprogrammi, mille eesmärgiks on kindlustada elusügisesse jõudnud linnakodanikud jõukohase toetatud eluasemega. Programmi jõustumist toetab ka Tallinna Linnavolikogus moodustatud eakate teenusmaja toetusrühm, kuhu on kaasatud kõikide fraktsioonide esindajad.