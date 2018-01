Tõnis Mölder: Tarandi sõnakasutus läheb vastuollu põhiseadusega

Kaarel Tarand, kui õiguskantsleri esindaja Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjonis, peaks ka meedias oma sõnu vastavalt valima ning avaldama ERJK ühtset seisukohta, mitte ainult isiklikku, kirjutab ERJK liige, Tallinna abilinnapea Tõnis Mölder oma sotsiaalmeediakontol.

ERJK arvamused nii PBK telekanali kui ka teistel teemadel tuleks komisjonil kujundada üheskoos ning seejärel tutvustada avalikkusele komisjoni ühtset seisukohta.

Ebaõiglane ja isegi veidi kohatu on komisjoni aseesimehel üksinda kirjeldada ERJK arvamust antud teemal. Võin öelda, et tegelikult hetkel komisjon ei näe probleemi, kuid kindlasti on tarvis meie organisatsioonil asja veelgi lähemalt uurida ning leida ühine hoiak ja seisukoht antud teemal.

Minu hinnangul peaks õiguskantsleri esindaja olema ka oma sõnaseadmises veidi hoolikam ning mitte kasutama sääraseid väljendeid nagu „venekeelsete immigrantide informeerimiseks“.

Võin hea meelega komisjoni aseesimehele meelde tuletada, et Eesti Vabariigi põhiseaduse § 12 ütleb, et kõik on seaduse ees võrdsed ning kedagi ei tohi diskrimineerida.

See kehtib meie kõigi kohta ning keegi pole erand. Selline sõnakasutus ei jäta head muljet ei ERJKst ega ka Kaarel Tarandist.

Kui meedias esineda, siis tasub tähele panna, millise organisatsiooni eestkõnelejad me oleme.“

