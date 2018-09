Tööandjad tagasirändest ei räägi

Äsja avaldasid tööandjad manifesti, milles enim äratas tähelepanu soov kärpida ametnike arvu 3000 võrra.

Usutavamalt mõjunuks ehk jutt ametnike arvu kärpimisest seal, kus võimalik, ja juurde lisamisest, kuhu vaja. Näiteks on politsei- ja päästestruktuurid juba ammu üliõhukesteks hööveldatud. Millegipärast näevad ettevõtjad puudu olevate töökäte reservina ametnikkonda, aga ei märka Soomes eestlaste horde.

Teisisõnu: tagasirändest ei räägita. Ülejäänud jutu paindlikumatest töösuhetest, tervemast töökeskkonnast, töötajate tervise eest hoolitsemisest jne kiidavad ju kõik heaks. Ainult et selline retoorika kordub aastast aastasse ja tavainimene küsib, et milleks oodata taevamanna saabumist, kui 80 km põhja pool, kus samuti töökäsi otsitakse, on see kõik ilma manifesteerimatagi olemas. Seega vajaksime mõttetööd, kuidas palku konkurentsivõimelisemaks muuta.