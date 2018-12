Tööjõuprognoos: aastani 2026 jääb töötajate arv Eestis samaks

Uuringu ühe autori, OSKA vanemanalüütik Siim Kruselli sõnul töötavad inimesed üha kõrgema eani, tööturul aktiivsete osakaal kasvab ning ka sisserändajaid on viimastel aastatel olnud rohkem kui lahkujaid.

OSKA tööjõuprognoosi järgi töötajate arv järgmise kaheksa aasta jooksul ei vähene, kuid selle eelduseks on tööea pikenemine, tööturul aktiivsete osakaalu kasv ning positiivne ränne.

Uuringu ühe autori, OSKA vanemanalüütik Siim Kruselli sõnul töötavad inimesed üha kõrgema eani, tööturul aktiivsete osakaal kasvab ning ka sisserändajaid on viimastel aastatel olnud rohkem kui lahkujaid. "Samade arengute jätkudes suudame lähitulevikus säilitada praeguse hõivatute arvu, sest ka tööealise elanikkonna vähenemine lähiaastatel aeglustub," selgitas Krusell.

Uuringust selgub, et töötajate arv oli 2017. aastal viimase majandusbuumi rekordhõivega sama vaatamata sellele, et 15-74-aastasi oli eelmisel aastal ligi 70 000 võrra vähem kui 10 aastat varem. Töötajate arv ja hõivemäär on enim kasvanud just üle 50-aastaste seas.

Viimastel aastatel on sisserändajaid olnud rohkem kui lahkujaid, mistõttu on rahvaarv kasvanud hoolimata negatiivsest iibest. Tugeva panuse on andnud ka Eesti kodanike tagasiränne välismaalt, eelkõige Soomest.

Uuringu järgi kasvab töökohtade arv eelkõige tehnoloogiaga seotud aladel ning tervishoius ja sotsiaaltöös. Vanuse tõttu tööturult lahkujatest on vaja enim asendada aineõpetajaid, koolide ja lasteaedade tugispetsialiste, meditsiiniõdesid, hooldustöötajaid, ehituse oskustöötajaid ja mootorsõidukite juhte. Töötajate arvu langust prognoositakse avalikus halduses, jaekaubanduses, põllumajanduses, tekstiili-, rõiva- ja nahatööstuses ning veonduses ja laonduses.