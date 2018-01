Politoloog Rein Toomla liigitas Rein Langi palkamise riigikogu aseesimehe Hanno Pevkuri nõunikuks oravate tööõnnetuseks, kuna asjaosalise esimene kommentaar oli, et ta hakkab uut erakonna programmi välja töötama, et kindlustada valimisvõit. "Võib-olla tuleb Rein Langile endale üllatusena see, et ta peab siiski hakkama tegelema asjadega, mis seostuvad riigikogu istungite juhtimisega," sõnas Toomla.

Politoloog Rein Toomla liigitas Rein Langi palkamise riigikogu aseesimehe Hanno Pevkuri nõunikuks oravate tööõnnetuseks, kuna asjaosalise esimene kommentaar oli, et ta hakkab uut erakonna programmi välja töötama, et kindlustada valimisvõit. "Võib-olla tuleb Rein Langile endale üllatusena see, et ta peab siiski hakkama tegelema asjadega, mis seostuvad riigikogu istungite juhtimisega," sõnas Toomla.

"Ma ei tea, kas Rein Lang on oma riigikogu töölepingut lugenud, aga tema esimesed kommentaarid sellest, et ta hakkab erakonna uut programmi koostama, viitavad küll sellele, et ta pole oma tulevaste tööülesannetega tutvunud," arvas politoloog Rein Toomla. "Võimalik, et Lang arvas, et temast saab samasugune poliitiline nõunik, nagu on ministritel. See on selline tegelane, kes peab sidet ministri ja tema erakonna vahel, kellele on antud ka nimetus juhe."

Samas kahtles Toomla, kas Riigikogu juhatuse puhul ikka on sellist juhet üleüldse tarvis. "Kas tõesti on Riigikogu esimehel või aseesimehel vaja poliitilist nõu, kuidas istungeid juhtida?" imestas Toomla. "Muidugi me eeldame ju, et sellist seost ei tohi olla," ütles Toomla.

Toomla meenutas, et riigikogu juhatuse valivad riigikogu, nende puhul kehtib saadikute teatav üksmeel ja raske on öelda, et nad oleksid otseselt poliitilised persoonid.

Samas ei meenunud Toomlale, kas enne on parlamendi juhatusel olnud nii värvikaid poliitilisi nõunikke. "Võib-olla tuleb Rein Langile endale üllatusena see, et ta peab siiski hakkama tegelema asjadega, mis seostuvad riigikogu istungite juhtimisega," sõnas Toomla ja lisas, et iseasi on see, kui palju üldse istungite juhatamisel nõu on tarvis. "Minu teada on igal riigikogu juhatuse liikmel juba praegu kaks abilist ja ma küll ei kujuta ette, kuidas oleks võimalik istungit juhtida reformierakondlikult või ka IRLilikult või keskerakondlikult. See pole võimalik."

Toomla kahtles ka, kas Rein Langil on üldse seda ametikohta leivateenimiseks vaja. "Ma olen aru saanud, et Lang tegeleb üsna edukalt äriga Lähis-Idas, nii et ma ei tea, kas tal on väga suur puudus käes."

"Kui Langile on vaja erakonna programmi koostamise eest raha maksta, siis niisuguse töö eest peaks erakond tegijale ise oma kassast maksma, sest see on erakonna jaoks väga tähtis asi," leidis Toomla. "Kui nad oleksid moodustanud programmitoimkonna, pannud Langi selle esimeheks ja maksnud tegijatele tasu, siis poleks mitte kellelgi olnud selle kohta mingit ütlemist," nentis Toomla ja meenutas, et erakond saab riigilt ligi poolteist miljonit eurot aastas.