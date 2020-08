Tööpakkumiste arv on kriisi põhjast alates kasvanud 83%

Pilt: Rene Suurkaev/ Foto on illustreeriv

"Eraldi joonistuvad värskest statistikast välja tervishoiu- ja haridussektor, kus tervisekriis tööpakkumiste arvule negatiivset mõju ei avaldanud ja pakutavaid ametikohti on isegi rohkem kui eelmisel aastal," ütles CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt.

"Eraldi joonistuvad värskest statistikast välja tervishoiu- ja haridussektor, kus tervisekriis tööpakkumiste arvule negatiivset mõju ei avaldanud ja pakutavaid ametikohti on isegi rohkem kui eelmisel aastal," ütles CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt.

Tervisekriisi põhjaga võrreldes avaldasid tööandjad juulikuus 83% rohkem tööpakkumisi, näitab tööportaali CVKeskus.ee statistika. Enim on tööpakkumiste arvud kasvanud klienditeeninduses ja toitlusvaldkonnas. Juulikuus kiirenes viimaks ka tööstussektori tööpakkumiste arvu kasv.

Tervisekriisist tulenevalt pidi suurem osa tööandjaid märtsi- ja aprillikuus peatama oma personaliotsingud ning kõige vähem uusi tööpakkumisi avaldati aprillikuu keskel. Kõige suurem oli langus turismisektoris, kus mõne päevaga kadus tööturult umbes 90% tööpakkumistest. Alates maikuust hakkas pakutavate ametikohtade arv suurenema ja suvekuudel (juuni-juuli) on tööpakkumiste arvu kasv kiirenenud. Juulikuus avaldasid tööandjad, võrreldes aprillikuuga, koguni 83% rohkem tööpakkumisi.

Enim on kasvanud toitlustusvaldkonna tööpakkumiste arv, kus, võrreldes aprillikuuga, avaldati juulikuus tervelt 238% rohkem tööpakkumisi. Ka turundus- (+196%), klienditeenindus- (+176%), müügisektor (+139%) ja korrakaitse valdkond (+121%) on näidanud jõuliseid märke taastumisest.

Kahekordistunud on ka tööstuse ja tootmisvaldkonna tööpakkumiste hulk (+95%), kus töökuulutuste arvu taastumine algas teistest valdkondadest hiljem, peamiselt juulikuus. Transpordisektoris on tööpakkumisi 70% rohkem ja ehitussektoris on tööpakkumiste arv kasvanud +48% ning jõudnud praktiliselt samale tasemele eelmise aastaga.

"Eraldi joonistuvad värskest statistikast välja tervishoiu- ja haridussektor, kus tervisekriis tööpakkumiste arvule negatiivset mõju ei avaldanud ja pakutavaid ametikohti on isegi rohkem kui eelmisel aastal," kommenteerib värskeid tööturu trende Auväärt. "Lisaks näeme, et tippspetsialistidele suunatud tööpakkumised pidasid tervisekriisile selgelt paremini vastu ega vähenenud teiste ametirühmadega samas tempos. Enim vähenesid kriisi tõttu abitöölistele ja teenindussektori töötajatele suunatud tööpakkumised."

Henry Auväärt lisab, et tööturul on kõige keerukam olukord endiselt turismisektoris (sh hotellinduses), kus tööpakkumiste arvud juulikuus küll kasvasid, kuid kuna tervisekriisist tekkinud langus oli teistest valdkondadest tunduvalt suurem, on pakutavaid ametikohti turismivaldkonnas endiselt umbes 50% vähem kui möödunud aastal samal ajal.