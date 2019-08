Töötukassa teeb ettepaneku jätta töötuskindlustusmakse määr muutmata

"Eesti seisukohalt on liitlaste kohalolek Balti regioonis äärmiselt oluline ning me teeme endast kõik oleneva, et olla brittidele kui kõigile teistele liitlastele suurepärane võõrustaja. Nii Londonis, kui täna Tapal kuuldu põhjal võime olla kindlad, et see nii ka on," ütles peaminister Jüri Ratas.