Trump Kimile: minu tuumanupp on suurem kui sinu oma

"Põhja-Korea liider teatas äsja, et tal on tuumanupp kogu aeg laual käeulatuses. Keegi sellest tühjaks kurnatud ja nälgivast režiimist võiks teda informeerida, et mul on samuti tuumanupp, aga see on palju suurem ja võimsam, kui tema oma ja minu nupp töötab," kirjutas Trump.

Põhja-Korea liider Kim Jong-un ütles uusaastatervituses muu hulgas, et tuumanupp on tal alati laual käeulatuses. Kim kutsus aastakõnes ühtlasi riiki ja rahvast üles tõhustama veelgi ballistiliste rakettide ja tuumalõhkepeade tootmist, et tagada enda kaitsevõime.

Põhja-Korea on varem teatanud, et ei loobu eales tuumarelvast, kuni USA ja selle liitlased jätkavad "šantaaži" ja sõjaväeõppusi riigi "ukselävel".