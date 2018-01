Trump: ma olen väga stabiilne geenius

USA president Donald Trump kiitis ennast laupäeval kui mitte lihtsalt nutikat, vaid geniaalset ja seejuures väga stabiilset.

Terves reas hommikustes Twitteri-postitustes kirjutas Trump, et läbi kogu elu on tema kaks suurimat väärtust olnud vaimne stabiilsus ja nutikus. Presidendi sõnul panustas ka "autu" Hillary Clinton jõuliselt neile kaartidele, ent põrus täielikult.

"Minust kui VÄGA edukast ärimehest sai tippteletäht ja Ühendriikide president (esimesel katsel). Ma arvan, et see näitab mitte nutikust, vaid geniaalsust ... ja et ma olen seejuures väga stabiilne geenius!"

("I went from VERY successful businessman, to top T.V. Star to President of the United States (on my first try). I think that would qualify as not smart, but genius....and a very stable genius at that!" - ingl.k)

Valge Maja üritab jõuliselt vähendada Michael Wolff'i suurt furoori tekitanud raamatu "Fire and Fury: Inside the Trump White House"mõju.

Reedel ilmunud raamat müüdi Washingtoni kauplustes kiiresti läbi. Trump väitis juba neljapäeval, et raamat tema kampaania ja administratsiooni kohta on "täis valesid ja väljamõeldud allikaid".

Pärast seda, kui Trump andis oma advokaatidele korralduse takistada selle ilmumist, teatas kirjastus, et raamat avaldatakse kavandatust neli päeva varem, reedel.

Wolff lausus usutluses BBC-le, et kõik Valgesse Majja tööle tulnud pidanud tunnistama, et Trump ei ole oma ülesannete kõrgusel.

"Ta ei loe, ta ei kuula, ta ei ole mitte millestki huvitatud."

Wolffi väitel on presidendi füüsiline ja vaimne seisund Valges Majas pidevaks kõneaineks. Ta ütles, et Trumpi abid näevad presidenti lapsena, kes vajab viivitamatut tunnustust.

Trumpi stabiilsust on kriitikud küsimärgi alla seadnud juba sestsaadik, kui ta teatas presidendiks kandideerimisest.

Märtsis 2016 ütles endine vabariiklaste presidendikandidaat Mitt Romney, et Trumpil puudub stabiilse, targa ja hooliva liidri iseloom. Trumpi demokraadist rivaal Hillary Clinton aga kuulutas korduvalt, et Trump ei sobi oma loomult ametisse, mis nõuab teadmisi, stabiilsust ja tohutut vastutustunnet.

Trumpil seisab laupäeval Camp Davidis eest kohtumine vabariiklaste juhtuvate seadusandjate kabinetiliikmetega, et arutada erakonna prioriteete enne 2018. aasta ülitähtsaid vahevalimisi.

Ent raamatu ümber puhkenud kära on praegu tähelepanu poliitikalt kõrvale juhtinud.