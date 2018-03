Trump soovib uue USA "kosmoseväe" loomist

USA president Donald Trump ütles täna, et soovib lisaks praegustele maa-, mere ja õhujõududele uue "kosmoseväe" loomist. Pentagon on öelnud, et ei vaja uue väeliigi ja sellega seotud bürokraatia loomist.

Trump ütles merejalaväe Miramari baasis vägedega kohtudes, et uus väeliik peaks koondama "tohutu töö", mida relvajõud ja valitsus kosmosega seotud kaitse vallas teevad.

"Minu uus kosmosestrateegia tunnistab, et kosmos on sarnaselt maa, mere ja õhuga sõjapidamisruum," ütles Trump. "Me võime luua isegi kosmoseväed. Meil on õhujõud, me loome kosmosejõud, meil on armee ja sõjalaevastik. Võib-olla peame seda tegema, see võib sündida."

Eelmisel aastal esitas rühm rahvasaadikuid kongressile eelnõu, mis sisaldas klausli niinimetatud kosmosekorpuse loomiseks relvajõudude uue haruna.

Pentagon on öelnud, et ei vaja uue väeliigi ja sellega seotud bürokraatia loomist.