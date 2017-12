Trump: uurimine Venemaa valimissekkumisest jätab USA-st halva mulje

Uurimine Venemaa sekkumisest USA presidendivalimistesse jätab Ühendriikidest halva mulje, ütles president Donald Trump.

"See jätab riigist (USA-st) väga halva mulje ning paneb riigi väga halba positsiooni," ütles Trump usutluses päevalehele New York Times.

"Mida varem sellega lõpuni jõutakse, seda parem riigile on."

Trump väljendas veendumust, et eriprokurör Robert Mueller kohtleb teda õiglaselt. Avaldus on vastuolus vabariiklaste viimase aja rünnakutega, milles seatakse Muelleri usaldusväärsus kahtluse alla ja nõutakse uut sõltumatut prokuröri.

President kinnitas, et ei ole uurmise pärast mures, sest "kõik ju teavad", et kokkumängu Venemaaga ei olnud. Ta kordas süüdistust, et kogu lugu on demokraatide väljamõeldis.

"Mingit kokkumängu ei olnud. Aga ma usun, et ta on õiglane," ütles Trump Muellerit silmas pidades.

President distantseeris end endisest kampaaniajuhist Paul Manafortist, kellele esitati oktoobris süüdistus vandenõus USA vastu.

"Ta töötas minu heaks - palju seda oli, kolm ja pool kuud?" ütles Trump Timesile ja mainis ka Manaforti sidemeid teiste vabariiklastega nagu John McCain ja Ronald Reagan.