Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ) nimetas lõppenud aasta parimaks teadlaseks inseneriteaduskonna professori Targo Kalamehe ning noorteadlaseks targa linna tippkeskuse juhi Ralf-Martin Soe, vahendas BNS.

Arendustöödest tõsteti esile robotlaeva Nymo uurimisrühma, tarka teekatendit ning valgustehnika labori uudset mõõtetehnoloogiat.

Parimaks teadlaseks valitud inseneriteaduskonna ehituse ja arhitektuuri instituudi professor Targo Kalamehele oli eelmine aasta viljakas: tulemusi andis töö nii personaalse uurimistoetuse raames, teadmistepõhise ehituse tippkeskuses kui ka rahvusvahelistes uurimisprojektides. See kõik vormus 17-ks teaduspublikatsiooniks.

Samuti on Kalamees TTÜ Mäepealse 3 õppe- ja teadushoone rekonstrueerimise teaduslik juht ning just tema vastutada on ehitamisaegse niiskuse haldamise metoodika. 2018. aastal renoveeritud TalTechi liginullenergia pereühiselamu eeskujul, mille teaduslik juht oli Targo Kalamees, on alustatud järgmise korterelamu tervikrenoveerimist tehases eeltoodetud paneelidega. Samuti on professor Kalamees võtnud vedada veel ühe suure projekti – ta on rahvusvahelise konverentsi 12th Nordic Symposium Building Physics 2020 teaduskomitee juht.

Ralf-Martin Soe on teadlane, kelle TTÜ Nurkse instituudis kaitstud doktoritööst sai alguse targa linna tippkeskus, mis oma 32-miljonilise stardirahaga on tehnikaülikooli kõigi aegade suurim konkurentsipõhine teadus-arendusgrant. Lisaks on ta üks põhitegijatest targa linna teadusvaldkonna käivitamisel Eestis. Samuti on ta vedanud targa linna piloote teistes Euroopa linnades. Just Soe on panustanud isejuhtiva bussi pilootidesse Kongsbergis, Helsingis ja Tallinnas.

2019. aasta parimaks arendusprojektiks on NYMO – universaalne ja võimekas modullaarne robotplatvorm, mis võimaldab pakivedu merel, tuvastada sadamas õlireostust, teha mereuuringuid ja teisi merel sobivaid operatsioone inimese otsese sekkumiseta.

NYMO valmis Hyrles OÜ ja MEC Insenerilahendused OÜ koostöös Tallinna Tehnikaülikooli elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudiga. Robotlaeva arendamiseks õnnestus meeskonnal kaasata sihtasutuse Archimedes nutika spetsialiseerumise rakendusuuringute toetus.