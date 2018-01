"Me kõik oleme liiklejad, me kõik osaleme igapäevaselt liikluses, kas jalakäia, jalgratturi, sõidukijuhina või sõitjana bussis," sõnas "Tallinna liikluspilt" saatejuht Talvo Rüütelmaa.

Täna õhtul algusega kell 22 stardib Tallinna TV-s uus telesaade "Tallinna liikluspilt", mis hoiab kätt pulsil aktuaalsetel liiklusküsimustel.

"Saates on just need aktuaalsed teemad, mis meid kõiki puudutavad. Igaüks hommikul uksest välja minnes, tahab ju koju jõuda ilusa ja tervena ning kindlasti tulevad liiklussaates välja just need tähelepanekud, millele on vaja erilist rõhku pöörata. Ühest küljest on saates sellised täheldused, mida võib-olla liikleja igapäevaselt endale ei teadvusta, aga mis on tegelikult väga olulised," selgitas Rüütelmaa.

"Plaan on läbi viia ka katsetusi, mis näitaksid selgelt ära ühe või teise käitumise tulemuse ja selle, milline käitumine oleks inimesele mõnes olukorras mõistlikum, aitaks inimestel liikluses paremini orienteeruda ning teha just häid valikuid," lisas Rüütelmaa.

Esimeses saates teeme ülevaate möödunud aastal Tallinna liikluskorralduses tehtust ja sellest, mis ootab liiklejat 2018. aastal ees. Laia kõlapinda leidnud liiklusõnnetuste põhjuseid analüüsib koos Talvo Rüütelmaaga TTÜ prof. Dago Antov.

"Tallinna liikluspilt" on Tallinna Televisiooni ekraanil igal esmaspäeval algusega kell 22.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=WbyFhDbWZ5I&feature=youtu.be