TUBLID: Eesti rikkaima MTÜ isadel on keskmiselt 4,7 last

"Vägev on näha, et Eestis on nii palju mehi, kelle jaoks on oluline väärtustada lapsevanemaks olemist. Kes mõistavad, et lasterikkus ei ole midagi ebanormaalset või sotsiaalne probleem, vaid õnnelik igapäevaelu," ütles MTÜ Lasterikkad Isad eestvedaja Taavi Tamkivi.

Lasterikkad Isad kogukond on kasvanud kahe kuuga saja mehe võrra 403 isani, keskmiselt on igal kogukonna liikmel 4,7 last.



Ta lisas, et üle 400 mehe võiks olla piisav hulk kogemust ja kompetentsi olemaks legitiimne nõuandja ka perepoliitika kujundajatele – ametnikele, poliitikutele, erakondadele ja juba mitmed parteid on nende küsimustega kogukonnani juba ka jõudnud. "Oleme juba tänaseks koondanud ja välja käinud mitmeid ettepanekuid, kuidas tagada lasterikaste perede heaolu ning suurendada sündimust, " lisas Tamkivi ning tõi näiteks ettepaneku panna lasterikka pere toetus sõltuma keskmisest palgast, vabastada kolme ja enama lapsega pered lasteaia kohamaksust või pakkuda kodulaenu käendust läbi Kredexi.



Lasterikkad Isad kogukonda kuuluvatest meestest 90 protsenti on abielus. Suurim arv ehk 224 meest on isaks neljale lapsele. Viie lapsega isasid on 111, kuue lapsega 37, seitsme lapsega 14 ja kaheksa lapsega 7. Ligi 51 protsenti lastest on tüdrukud ja 49 protsenti poisid.



Enim elab isasid Tallinnas, neist valdaval enamusel on neli last. Lasterikkaimad isad elavad Põlvamaal, Võrumaal, Tartus ja Raplamaal.



Lasterikaste isade kogukonda kuuluvad nelja ja enama lapsega perede isad, kes on tegusad, panustades oma peresse ning kes soovivad väärtustada lasterikkaid peresid. Kogukonda kuuluvad väga erinevate elualade esindajad – ettevõtjad, ametnikud, teadlased, ajakirjanikud.