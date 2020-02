Tuganovi sünniaastapäev avab Eesti animatsiooni juubeliaasta

Haruldane võimalus vaadata Elbert Tuganovi loomingut tolleaegselt meediumilt – 35 mm filmilindilt – avaneb laupäeva õhtul Sõpruse kinos, kus näitamisele tulevad tänapäevalgi aktuaalsetel teemadel valminud nukufilmid.

Homme õhtul kell 18:00 avatakse Eesti Kunstiakadeemia auditooriumis pidulikult Elbert Tuganovi 100. sünniaastapäevale pühendatud sümpoosioniga Eesti animatsiooni juubeliaasta. 22. veebruaril kell 18:00 linastuvad Tuganovi nukufilmid ajaloohõngulistelt 35 mm filmilintidelt ning ekraanile jõuab värskelt restaureeritud animafilm "Verine John".



Eesti animatsiooni Aatomik Elbert Tuganov oleks saanud 22. veebruaril 100-aastaseks. Selle puhul korraldab Eesti Animatsiooni Liit koostöös erinevate partneritega 18.-26. veebruarini toimuva eriilmeliste ürituste seeria, mille tähtsündmuseks on animatsioonipärandi väärtustamisele ja tänases päevas mõtestamisele keskenduv sümpoosion 21. veebruari õhtul. "Elbert Tuganov oli Eesti animatsioonile oluline väga mitmes plaanis," selgitab ürituse peakorraldaja Mari Kivi, Eesti Animatsiooni Liidu juhatuse liige. "Lisaks tema rikkalikule ja tänaseni kõnekale filmiloomingule tuleb rõhutada tema rolli ka Nukufilmi stuudio rajajana ning sisuliselt Eesti animafilmi professionaalsele arengule aluse panijana."

Tuganovi looming 35 mm filmilindilt

Nukufilmi ja Eesti Kunstiakadeemiaga koostöös korraldatav sümpoosion keskendubki Tuganovi tegevuste ampluaa ja rolli mõtestamisele tänases kontekstis. Mait Laas meenutab spetsiaalselt digiteeritud temaatiliste kroonikakaadritega illustreeritud ettekandes "Pildilisi helikillukesi Tuganovist kui loojast" isiklikke ja elavaid kokkupuuteid maestroga filmikaamera taga. Sümpoosioni vestlusringi tänaste animatsiooni professionaalide Ülo Pikkovi ja Rao Heidmetsaga juhib Jaak Lõhmus.

Haruldane võimalus vaadata Tuganovi loomingut tolleaegselt meediumilt – 35 mm filmilindilt – avaneb laupäeva, 22. veebruari õhtul Sõpruse kinos, kus näitamisele tulevad tänapäevalgi aktuaalsetel teemadel valminud nukufilmid. Esmakordselt on ekraanil äsja restaureeritud kujul "Verine John" (1974).



Tuganovi sünnipäeva nädalal toimub Tallinnas ja Tartus mitmeid linastusi lastele ning näitamisele tuleb ka vanameistritest Tuganovist ja Parsist valminud Mait Laasi dokumentaalfilm "Aja meistrid" (2008).



Elbert Tuganov oli Eesti esimene professionaalne animaator, stsenarist ja lavastaja. Ta tõi Eesti vaimukultuuri uue vormi – professionaalse animatsiooni. Tema poeetilises maailmas sulatab liikumine helid, kujutava kunsti ja tehnoloogia ühtseks tervikuks. Tekib inimhingi puudutav maagia, mis on vahel lapsemeelselt ülemeelik ("Krõll", 1972), aga vajadusel vaatleb maailma ka täiskasvanulikult tõsiselt ("Park", 1966). Elbert Tuganovi enamiku filmide peateemaks on inimese ja masina vahekord ehk inimeseks jäämine ühiskonnas.

Pärjatud rahvusvahelistel filmifestivalidel



Sirge selja ja sihikindla Elbert Tuganovi südikast ja eksperimenteerivast pealehakkamisest on kujunenud enam kui 60-aastane animatsiooni traditsioon. Maailma kõrgkultuuris on seda hinnatud ja pärjatud rahvusvahelistel filmifestivalidel, aga samavõrd on see oodatud laste hulgas kodustel ekraanidel. Tänu filmikunstile elustub Elbert Tuganovi vaim ekraanidel ikka ja jälle – ka sada aastat hiljem.



Elbert Tuganovi juubelinädal on esimene pikemas animapärandit väärtustavas programmis. 13. oktoobril 2020 tähistame Heino Parsi 95. sünniaastapäeva. Järgmisel aastal 20. märtsil 2021 tähistab 90. juubelit Rein Raamat ja 14. juunil 2021 täitub Eesti Joonisfilmil 50 tegevusaastat.



Juubeliaasta sündmustega tõmbame tähelepanu nii konkreetsetele autoritele-kunstnikele kui ka laiemalt animatsiooni valdkonnale, mis annab võimaluse tõstatada arutelusid ja näidata-vaadata animatsiooni mitmekesist ajaloolist palet. Tuganovi juubelinädala sündmuseid toetavad Eesti Kultuurkapital ja Eesti Filmi Instituut.